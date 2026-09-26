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Швеция и Украйна постигнаха победи на старта на Лигата на нациите

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Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
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Скандинавците спечелиха домакинството си на Румъния, докато украинците надиграха Унгария.

Национален отбор Швеция футбол мъже
Снимка: БТА
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Швеция победи Румъния с 2:1 като домакин в Стокхолм, а във Варшава Полша и Босна и Херцеговина направиха равенство 0:0 в първите мачове от група 4 в Лига В на турнира Лига на нациите.

Вторият престой на Георге Хаджи начело на националния тим на Румъния започна със загуба, а успехът бе пети за шведите в последните шест директни сблъсъка между двата отбора.

Александър Исак донесе преднина на домакините в 20-ата минута, но девет по-късно Денис Ман изравни с попадение за Румъния. Виктор Гьокереш отново изведе Швеция напред в 43-ата минута, докато в 54-ата минута гол на Елиот Строуд за домакините не бе зачетен заради игра с ръка на Исак в хода на атаката. Подемът в играта на домакините обаче бе прекъснат около 60-ата минута, когато Емил Холм получи тежка контузия и се наложи да бъде изнесен на носилка.

Отборите на Полша и Босна и Херцеговина взеха по една точка след слабо и в крайна сметка завършило без голове равенство - 0:0 във Варшава, като по този начин гостите удължиха серията си без победа в преките двубои с поляците.

Украйна спечели с 1:0 срещу Унгария като гост в Будапеща в среща от първия кръг в група 2 на Лига В и заедно със Северна Ирландия оглавява класирането. Единственото попадение в двубоя бе дело на 25-годишния нападател Данило Сикан в 42-ата минута, след като засече с глава перфектно центриране на Георгий Судаков.

Така Андреа Малдера постигна победа в първия си официален мач начело на Украйна и прекъсна на серията на унгарците от четири поредни домакински мача без загуба.

В среща от група 2 в Лига С на турнира Черна гора се поздрави с домакински успех над Кипър с 2:1 в Подгорица, събирайки 3 точки на върха в подреждането заедно с тима на Армения.

Гостите поведоха в 55-ата минута чрез Мариус Едуардс, но домакините обърнаха резултата с гол от дузпа на Никола Кръстович в 66-ата минута и на Милутин Осмаич в 86-ата.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Швеция по футбол #Национален отбор на Украйна по футбол

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