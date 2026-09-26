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Тодор Янчев: Имаме качествени играчи, които могат много повече

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Селекционерът на младежкия национален отбор отличи възпитаниците си след обрата над Португалия.

Тодор Янчев
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев не скри емоциите си след успеха над Португалия. Според него, този съперник – селектиран от много качествени играчи, сред които и струващият 100 милиона евро Матеуш Фернандеш, е №1 в Европа, а не само в група В на квалификациите за Евро 2027.

България обаче днес спечели с 2:1, след като стигна до успеха с късни попадения в края на срещата. И така е само на точка от 2-ото място, което ще спори директно с Чехия в следващия мач на 30-и септември като гост.

„Наистина емоциите са много големи. Но първо искам да благодаря на нашите играчи, защото благодарение на тях извоювахме тази победа. Ние сме до тъчлинията, но главните действащи лица са тези, които са на терена. Емоцията е огромна, още повече като прибавим, че победихме най-силния отбор – не само в нашата група, ами в Европа. Така с това качество и добри футболисти, които имат Португалия, се радвам, че извоювахме победа. Цялото ми уважение към отбора на Португалия, но пак казвам благодарни сме на нашите играчи“, започна Янчев.

Според него успехът ще вдъхне на играчите му вяра и увереност.

„Имахме си преди мача своите битовизми и проблеми с окомплектоването на състава, но въпреки всичките трудности се радвам, защото знам нивото и качествата на нашите момчета. Исках да покажем самочувствие и вяра в нашите умения – това е върху което работихме. Тези наши футболисти имат голямо бъдеще и не е това нивото, което показват, а могат много повече. И се надявам със своите вяра и самочувствие и след тази победа, да даде още повече сила и увереност“, допълни наставникът.

Янчев обясни каква е била настройката и подготовката за двубоя.

„Португалия е класен отбор отвсякъде. Самият им контрол над мача, положенията, които създават. Но аз още след първия мач в Португалия (загуба 0:3 на 10-и октомври 2025-а година – б.р) казах, че бяхме много добре подредени и имахме своите шансове, както и днес. Днес първото полувреме имахме ситуация, ударихме греда. И през второто имахме, но спечелихме мача с волята и с характера, които показваме, и го решихме в последните минути. И може би така трябваше да стане. Защото и те нямаха време кога да реагират“, добави специалистът.

Треньорът е уверен, че отборът е на прав път.

„Виждам, че има една симбиоза между нас – треньорите като екип, и играчите, което е най-важното за един отбор. И щом нещата в кухнята са наред, за мене е удоволствие да работя с такива качествени играчи. Имам огромно уважение и им се покланям за всеотдайността и за това колко енергия днес хвърлиха. Надявам се, че тази победа ще стане едно стъпало нагоре към възхода, който неминуемо ще го постигнем. На прав път сме, но тепърва важните мачове предстоят“, смята той.

За младежката селекция на България предстоят още два мача в групата– на 30-и септември с Чехия в Храдец Кралове и на 6-и октомври пак в Пазарджик с Шотландия. Може би ще се наложи българите да ги спечелят и двата, ако искат поне да се преборят за 2-ата позиция, която се държи от чехите.

„Сега тепърва нека да се възстановим, да изживеем емоцията и от утре фокусът ни ще бъде насочен именно към отбора на Чехия. След това имаме още един мач с Шотландия и аз не ги разделям. Но казах, гледаме най-близкия мач, който предстои. Днес мина и сега чакаме следващата среща“, завърши Янчев.

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