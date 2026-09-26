БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на петрова: Протести в Европа срещу поскъпването

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
референдум поскъпването храните горивата ndash какви причините възможните решения
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Скокът в цените на горивата предизвика протести в Италия и Португалия. Напрегнатата ситуация с цената на черното злато накара италианска държавна компания да сложи таван на цените на дизела и бензина, а пристанищните работници в страната заплашиха със стачки, ако правителството не последва примера.

Четири до петстотин евро – това е дневният разход на един камион според португалски шофьори. Горивата все повече се превръщат в скъпо удоволствие, с цени на дизела осезаемо над 2 € в много европейски държави. В Португалия бяха организирани протести с надслов „карай бавно“, които създадоха огромни колони от тежкотоварни автомобили по магистралите. Сред исканията на шофьорите са данъчни облекчения за горивата, каквито има за компаниите за превоз на пътници.

Тиаго Антунес, шофьор на камион: "Преди фирмата ни се разбираше за фиксирана тарифа с клиентите за доставка на строителни материали. Днес можем само да гадаем. Един договор може да бъде обещаващ, но с покачващите се цени на горивата няма как да сме сигурни дали ще сме на печалба или на загуба."

От февруари цената на дизела в Португалия се е покачила от евро и 10 до 2.28 € на литър.

Недоволство има и в Рим, въпреки краткосрочните мерки на правителството на Мелони за временно намаляване на акцизите на горивата. Фермерите излязоха на тридневна демонстрация и заплашиха, че ако няма намеса от държавата, домино ефектът от високите цени ще се усети във всички стоки.

"Ние първи понасяме удара, но неизбежно ще се отрази върху цените на крайните продукти, разходите за енергия и сметките за комунални услуги."

Таксиметровите шофьори в италианската столица също заплашиха със стачка. Италианският държавен енергиен гигант ЕНИ обяви таван на цените на горивата от понеделник – 2.19€ на дизела и 1.99€ на бензина. Според протестиращите обаче правителството не прави достатъчно.

"Няма конкретни мерки. Само дребни обещания и жестове, които не са решение за земеделците, нито пък за страната като цяло."

Скокът в цените на дизела струва на европейците допълнителни 200 милиона евро на ден по данни на европейски неправителствени организации. Вашингтон опроверга медийни слухове, че ще спре доставките на дизел към Европа.

#Италия #Европа #протести #горива

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
2
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
3
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
4
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
5
Облачно време и валежи в съботния ден
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив
6
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
3
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Европа

Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове
Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове
Етна изхвърли облак пепел на 4 км височина, спряха полетите в Катания Етна изхвърли облак пепел на 4 км височина, спряха полетите в Катания
Чете се за: 01:07 мин.
Умишлено повредени и откраднати жп кабели в Северна Германия доведоха до прекъсване на някои влакове Умишлено повредени и откраднати жп кабели в Северна Германия доведоха до прекъсване на някои влакове
Чете се за: 01:10 мин.
Над 35° в края на септември: Жегите не пускат Испания и Португалия (СНИМКИ) Над 35° в края на септември: Жегите не пускат Испания и Португалия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия? Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?
Чете се за: 02:22 мин.
Продажбите на имоти в Испания продължават да спадат Продажбите на имоти в Испания продължават да спадат
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро задържаха на ГКПП "Лесово" (СНИМКИ)
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Ормузкият проток остава затворен: Вашингтон отхвърли иранското предложение Ормузкият проток остава затворен: Вашингтон отхвърли иранското предложение
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и...
Чете се за: 10:37 мин.
По света
Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани за очаквана...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ