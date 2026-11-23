Мъжкият тенис сезон завърши така, както започна – с усмихнатия Карлос Алкарас, вдигнал високо един от най-престижните трофеи в спорта.

През януари испанецът спечели Откритото първенство на Австралия и така завърши колекцията си от титли от Големия шлем. Десет месеца по-късно той триумфира в Торино, слагайки край на дългото си очакване за първа титла от Финалите на ATP.

Наблюдавайки Алкарас през последните седмици, човек лесно би забравил, че в продължение на четири месеца през тази година 23-годишният тенисист почти не е хващал ракета.

Заради контузия в китката той пропусна по-голямата част от сезона на клей и целия период на тревни кортове. Завръщането му обаче беше впечатляващо и достигна своята кулминация с категоричната победа над световния №1 Александър Зверев в неделя.

Изминаха 84 дни от завръщането на испанеца на корта на US Open, където липсата на игрова практика съвсем очаквано си пролича. Алкарас преодоля първите кръгове, но отпадна на четвъртфиналите след петсетова битка с Бен Шелтън.

Оттогава насам испанецът е спечелил 21 от изиграните си 22 мача, включително последните 14 поредни, и е триумфирал в четири от петте турнира, в които е участвал.

Той продължава да пише история, превръщайки се в най-младия тенисист, спечелил и четирите турнира от Големия шлем и Финалите на ATP.

Това беше трета поредна титла за Алкарас след триумфите във Виена и на Мастърс 1000 в Париж по-рано през ноември. Испанецът вече има девет последователни победи срещу съперници от топ 10.

Бившият №1 в света, който в момента заема третото място зад Зверев и Яник Синер, продължава да наваксва пропуснатото време и да си проправя път обратно към върха на мъжкия тенис.

„Мисля, че всички го смятат за номер едно“, заяви Алкарас, подчертавайки, че всеки играч трябва да има подобно самочувствие.

„Аз, Саша (Зверев), Яник (Синер), Бен (Шелтън). Много е важно да вярваш в собствените си възможности. Но в момента номер едно е Саша. Той напълно заслужава тази позиция“, добави испанецът.

Разнообразната му игра, която доставя удоволствие на публиката, унищожителната мощ на ударите и впечатляващата атлетичност не закъсняха да се завърнат в пълния си блясък.

Дори с тежка превръзка на левия крак заради контузия в подколянното сухожилие, получена в сряда, Алкарас беше неудържим срещу най-добрите тенисисти в света в Торино.

Сред тях беше и Зверев, който през тази година за първи път оглави световната ранглиста, след като спечели първите си две големи титли и записа най-много победи в тура – 69.

Алкарас, който вече има седем титли от Големия шлем, смята, че израстването му в психологически план през последните месеци го е извело на съвсем различно ниво.

Испанецът специално изтъкна новата перспектива, която е придобил по време на принудителното си отсъствие от тениса и която според него е в основата на впечатляващия му завършек на сезона.

„Контузията ме накара да осъзная кое е наистина важно“, сподели Алкарас.

„Не става въпрос за победите. Важното е просто да играеш тенис. Осъзнах, че всеки път, когато мога да изляза на корта и да се състезавам в добро здраве, това е истински подарък. Когато осъзнаеш това, всичко става по-лесно. Вече почти не изпитвам напрежение. Смятам, че в момента съм по-зрял или поне се чувствам така на корта. Посрещам проблемите и трудните моменти по различен начин“, добави испанецът.

След като сложи край на дългото си чакане за титлата от Финалите на ATP, Алкарас се хвърли на земята от радост, а след това се втурна към трибуните, за да отпразнува успеха със своя екип и семейството си.

Това беше 30-ата титла в кариерата на испанеца, с която той се изравни с големия си съперник Яник Синер. Сред действащите тенисисти пред тях остава единствено рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович, който има 102 трофея в кариерата си.

Пред Алкарас може да се открият още много възможности, стига да успее да избегне нови контузии.

Триумфът в Париж го остави само на две титли от постижението на Синер и Джокович – завършване на кариерния „Златен Мастърс“. За целта трябва да спечели и деветте турнира от сериите Мастърс 1000, които са следващото най-високо ниво след надпреварите от Големия шлем.

Ако постигне това през следващия сезон в Канада и Шанхай, единственото голямо отличие, което ще липсва в колекцията му, ще бъде олимпийска титла на сингъл.

Основната пречка пред подобна доминация продължава да бъде Синер, особено предвид положителния баланс на Алкарас в преките двубои срещу Зверев.

Италианецът отсъства от Уимбълдън насам заради проблем с коляното, но се надява да се завърне на Откритото първенство на Австралия през януари, където Алкарас ще защитава титлата си.

„В днешния финал трябваше да покажа трите качества, за които дядо ми винаги ми казва, че трябва да давам на корта – глава, сърце и топки“, разкри Алкарас.

„Трите К на испански са cabeza, corazon, cojones. На английски това означава глава, сърце и смелост. Днес всичко се свеждаше до тях. Да вдигна този трофей е нещо, към което се стремя от много дълго време. Той означава всичко за мен“, завърши испанецът.