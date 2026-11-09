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Брайтън ли е основният конкурент на Арсенал в битката за титлата?

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Чете се за: 05:32 мин.
Европейски футбол
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Десет мача след началото на сезона във Висшата лига "чайките" са втори в класирането, на пет точки от лидера Арсенал.

Брайтън
Снимка: БТА
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Едва ли мнозина фенове на Брайтън са си представяли колко впечатляващо ще играе отборът в първите десет мача от сезона във Висшата лига. "Чайките" прелетяха до второто място в класирането с победа с 2:0 над Брентфорд. В отбора могат да прекарат паузата за мачове на националните отбори в размисли за това, какво могат да постигнат до края на сезона.

Шестата им победа в седем шампионатни мача ги доближи до лидера Арсенал, след като Манчестър Сити загуби гостуването си на Нотингам Форест с 1:3. Разликата между Брайтън и Арсенал е пет точки и предполага битка за челната позиция в идните кръгове, макар полузащитникът на "чайките" Паскал Грос не бе склонен да обсъжда подобни сценарии на този етап.

"Не участваме в битката за титлата. Започнахме сезона наистина добре. Виждате каква е Висшата лига, колко малки са разликите. Не бива да се увличаме прекалено", заяви 35-годишният футболист пред Sky Sports след успеха в неделя.

Десет години след като Лестър спечели титлата, противно на очакваното, възможно ли е Брайтън да стори същото?

С всяка изминала седмица става все по-трудно да се пренебрегнат амбициите на Брайтън. След като спечелиха седем от първите си 10 мача във Висшата лига, включително победи над Арсенал и Манчестър Сити, "чайките" демонстрираха както класа, така и характер. Не само мястото им в класирането е впечатляващо. Почти всички статистически показатели сочат, че отборът е способен да запази формата, която показва в началото на сезона. Брайтън е втори в класацията по чисти голови положения (37) и е отбелязал повече голове (26) от всеки друг отбор през настоящата кампания.

Значителна част от офанзивната мощ на тима се дължи на Грос, който се завърна в клуба през януари, след като преди това го беше напуснал (през 2024 г.). Германецът е прекарал общо седем години и половина на стадион "Амекс" в два отделни периода, разделени от престой в родината му, като през този сезон отново се утвърди като креативната фигура в тима. Грос е създал осем чисти голови положения във Висшата лига – повече от всеки друг играч. В мача срещу Брентфорд той не само се разписа, но и създаде поне пет голови възможности за своите съотборници. Това бе 27-мият път от началото на сезон 2017/18 насам, в който Грос създава пет или повече голови положения в един мач; повече от него имат единствено Кевин де Бройне (48) и Бруно Фернандеш (47).

В дефанзивен план единствено настоящият лидер в класирането Арсенал се представя по-впечатляващо от Брайтън. "Чайките" имат най-много "сухи мрежи" (седем – постижение, което делят с Арсенал) и са допуснали пет гола, втори по този показател.

За Брайтън дойде още една добра новина – Янкуба Минте записа първия си мач във Висшата лига за сезона в мача срещу Брентфорд. Нападателят от Гамбия, за когото Ливърпул отправи неуспешна оферта през лятото, се утвърди като един от най-опасните играчи в предни позиции, откакто се присъедини към тима от Нюкасъл през 2024 г. Очаква се скоро след завръщането на Минте в игра, на терена да се появи и Каору Митома, който отсъства от май насам заради контузия в бедрото.

Въпреки че Арсенал спечели девет от първите си 10 мача, отборът не изглежда толкова убедителен, колкото беше през миналия сезон (когато спечели титлата), а през септември допусна загуба с 0:3 при гостуването си на Брайтън. Манчестър Сити се намира в криза, след като претърпя трета поредна загуба в първенството при. Дори ако съставът на Енцо Мареска си върне формата след паузата за националните отбори, остава голяма несигурност относно това как ще се развие сезонът за тях, предвид обвиненията за финансови нарушения.

Единствените отбори, побеждавали Брайтън този сезон, са 4-ият Ливърпул и 5-ият Челси. Те обаче изглежда преминават през преходен период и в момента изостават значително от темпото, необходимо за реална атака на върха.

#Висша лига 2026/27 #Брайтън #Арсенал

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