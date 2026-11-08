Готови за ретур!

Хората все повече поглеждат към календара, за да преброят колко дни остават до декември, когато започва безкрайната върволица от празници. Работата плавно отстъпва място на забавленията, а най-честата тема е равносметката за отминаващата година. В някои спортове състезанията също поприключват, за да може от януари да се върнат с пълна сила и кипящ ентусиазъм на световната сцена. Един от тях е тенисът. За мъжкия финален Мастърс все още има време, но днес започва последната битка при дамите. Тези, които бяха най-добри през 2026, се срещат на нетипично място – в Индиан Уелс, за да разберат коя измежду тях осемте е най-достойна за още един трофей през изтощителния сезон.

Ако се чудите защото дамите отиват на американска територия – просто споразумението между WTA и Саудитска Арабия за провеждане на едно от най-важните събития през годината в Рияд беше развалено. Следващите 3 издания на финалния Мастърс при дамите – от 2027 до 2029 ще бъде отново в Щатите, в Шарлът, Северна Каролина.

От управляващия орган на женския тенис искат да генерират колкото си може по-сериозен интерес към надпреварата в близко бъдеще. По традиция от днес в идната седмица в турнира участват осемте състезалтеки с най-добри показатели през 2026.

Логично най-много щеше да се говори за представляващата Казахстан Елена Рибакина, която спечели два от четирите турнира от Големия Шлем през годината – Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на Съединените Щати. Рибакина вече си осигури първата позиция в световната ранглиста в края на календарната година без значение от развоя на събитията в Индиан Уелс. И на двата финала в Мелбърн и Ню Йорк тя надигра Арина Сабаленка, която е поставена под номер 2 и чийто амбиции със сигурност не се ограничават до това да свири втора цигулка. Беларускинята е твърдо решена да спечели титлата, което личи и от интервютата й и очевидно ще има отличен шанс да го направи, след като Рибакина обяви в часовете преди старта на турнира, че се оттегля от него заради незадоволитено здравословно състояние. Така родената в Москва тенисистка доброволно абдикира от възможността да стане първата състезателка от Серина Уилямс през 2014, която печели заключителния Мастърс в две поредни години. На мястото на Рибакина ще се състезава украинката Марта Костюк.

Шампионките от Ролан Гарос Мира Андреева и от Уимбълдън Линда Носкова ще направят своя дебют във финалния турнир за годината. Джесика Пегула и Коко Гоф ще защитават честта на домакините, докато Елина Свитолоина се надява да завърши емоционалния си сезон с положителна новина. Чехия може да се похвали с още една представителка – Каролина Мухова. Разбира се – двете фаворитки Рибакина и Сабаленка бяха разделени в двете групи, така че да могат да се срещнат най-рано на полуфиналите в турнира в зависимост от представянето си в първата фаза, но това вече отпада като вариант. Всяка от осемте тенисистки ще изиграе минимум по три срещи (освен ако не се контузи), като първите две с най-добри показатели от всяка група продължават към елиминационния етап. Досущ като футболните турнири преди да настъпят промените в Шампионската лига или Лига Европа. Марта Костюк и Линда Носкова дават старт на турнира тази вечер, който този път не е в особено удобно време за българския зрител заради часовата разлика – първата среща е предвидена за 22:00ч., а втората в програмата на сингъл няма да започва преди 23:30ч.

Елена Рибакина спечели турнира през миналата година, когато той все пак се проведе в столицата на Саудитска Арабия. Можете да предположите срещу кого игра на финала – Арина Сабаленка, като двете предложиха доста равностойни сетове, вторият от които беше решен в тайбрек, където учудващо беларускинята не успя да вземе нито една точка. Победата донесе най-голямата финансова награда на шампионката в историята на тениса – 5 235 000 долара. Тази година наградният фонд възлиза на 10 милиона долара, като 8 от тях са предвидени за състезанието на сингъл, а останалите 2 милиона отиват за двойките. Тенисистките ще получават премия за всяка победа, така че до последно да има стимул да играеш в груповата фаза, независимо дали вече си се класирал или отпаднал и на теория. Победителката ще прибави към банковата си сметка значително по-малко в сравнение с миналата година – 3 370 000 долара. Разбира се – не бива да подминаваме значението и на победите за световната ранглиста. Рибакина може и да си гарантирала лидерската позиция, но това не означава, че всяка една от останалите няма за какво да се бори. Успех в груповата фаза ще носи по 200 точки, полуфинална победа осигурява 400 точки, а във финала на карта са заложени 500 точки.