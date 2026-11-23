Световният №3 Карлос Алкарас изравни съперничеството си с Яник Синер по брой на т.нар. големи титли, след като за първи път в кариерата си спечели Финалите на АТР в Торино. Така двамата вече имат по 17 отличия от тази категория.

В неделя испанецът победи двукратния шампион Александър Зверев във финала и завърши участието си в заключителния турнир на сезона с пет победи от пет мача.

Алкарас вече притежава 17 големи титли – категория, която включва трофеите от турнирите от Големия шлем, Финалите на АТР, сериите Мастърс 1000 и олимпийското злато на сингъл. Испанецът спечели последните две отличия от тази категория през сезона – в Париж и Торино.

23-годишният тенисист вече е завоювал всички големи титли с изключение на олимпийското злато на сингъл. Колекцията му включва седем трофея от Големия шлем, титла от Финалите на АТР и девет отличия от сериите Мастърс 1000.

Това беше третата голяма титла за Алкарас през 2026 г. По-рано през сезона той триумфира и на Откритото първенство на Австралия, с което завърши кариерния си Голям шлем.

Испанецът участва за трети път във Финалите на АТР, след като през миналата година загуби мача за титлата от Яник Синер. Сега той стана първият представител на Испания, спечелил заключителния турнир на сезона след Алекс Кореча през 1998 г.

Съперничеството между Алкарас и Синер придобива ново измерение и по отношение на представянето им във финали на турнири от професионалния тур. Двамата имат идентичен баланс от 30 победи и девет загуби в подобни мачове.

Третият в световната ранглиста Алкарас приключи сезона с шест победи в седем финала, като в три от четирите си двубоя за трофей от категорията Big Titles излезе победител.

Испанецът печели по една голяма титла на всеки 3,7 турнира, в които участва. В тази статистическа категория пред него са единствено Новак Джокович със средно по една на 3,3 турнира и Рафаел Надал с една на 3,5 надпревари.