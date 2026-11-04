Андреа Бочели ще бъде голямата музикална звезда на Финалите на АТР в Торино

Световноизвестният италиански тенор маестро Андреа Бочели ще бъде голямата звезда в специалната програма преди финала на Финалите на АТР през 2026 г. Участието му ще се състои на 22 ноември в зала „Инали Арена“ в Торино.

Признат за един от най-известните и влиятелни гласове в света, Бочели е изнасял концерти на някои от най-престижните сцени на планетата и е покорявал публиката от различни поколения. Участието му ще добави специален музикален акцент към заключителния ден на престижната надпревара.

Италианският тенор ще излезе на централния корт преди финалния двубой, като така музиката и спортът ще се обединят в един от най-очакваните моменти от тенис календара.

Изявата на Бочели ще бъде част от събитията около Финалите на АТР, които ще се проведат в Торино от 15 до 22 ноември.

Сред звездите, които ще участват в заключителния турнир на сезона, са Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън и един от на домакините Флавио Коболи. Жребият ще бъде изтеглен на 12 ноември, а мачовете от груповата фаза започват на 15 ноември.