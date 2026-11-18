Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Чиуауа (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 6 в основната схема, надигра Хоакин Бианки (Аржентина) с 6:3, 6:4 за час и 55 минути.

Динев реализира два пробива по пътя към успеха в първия сет, докато във втората част пропусна два мачбола при 5:2, а съперникът му успя да намали до 5:4. В крайна сметка той успя да затвори срещата с брейк за крайното 6:4.

Следващият съперник на българина ще бъде Блу Бейкър (Великобритания).

Динко Динев продължава напред и към четвъртфиналите в надпреварата на двойки, където в тандем със Стефан Купър (Великобритания) ще се изправят срещу Емилиано Агилера Гереро (Мексико) и Александър Бърнард (САЩ).



