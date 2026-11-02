Изборите в Кърджали: За Андрей Гюров са гласували 58,47%, а за Илияна Йотова 38,7%

Изключително ниска беше избирателна активност в Кърджали. Официалните резултати на базата на всички обработени протоколи от секционните избирателни комисии – 546 секции, показват че за Андрей Гюров са гласували 58,47% от избирателите, а за Илияна Йотова 38,7%. Избирателната активност е около два пъти по-висока, отколкото на първия тур – 13,57%.

Венелина Милушева, председател на РИК – Кърджали: "Нощта премина спокойно. Всички секционни избирателни комисии предадоха протоколите си, изборни книжа и ни приключихме сравнително рано – около 1:30 часа през нощта. Но организацията, въпреки че дъждът ни изненада сериозно, беше добра и успяхме да получим всички изборни книжа абсолютно безпрепятствено и да отчетем законосъобразно вота. В Община Кирково резултатите са малко по-различни. Там надделява двойката Йотова – Вълчев. Там са гласували 55,6% за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. За двойката Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 41,91%."

В изборния ден постъпиха 11 сигнала, по които РИК – Кърджали се е произнесла. Десет от тях бяха оставени като неоснователни. Само един сигнал РИК прие като основателен и това е случаят в село Пелин, за който беше получен сигнал, извършена проверка, образувано и бързо производство. Председателят на секцията в село Пелин е задържан за 24 часа.

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