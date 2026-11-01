Балотажът в Кърджалийско: Без ток сутринта, арестуваха председател на комисия, казвал на хората как да гласуват

Изборният ден в някои села в кърджалийско и пазарджишко започна без електрозахранване. Това обаче не спря изборния процес, тъй като комисиите са пуснали машините с вграденото резервно захранване. Авариите са отстранени. Нарушение на изборния процес беше установено в крумовградското село Пелин.

Председателят на секцията в крумовградското село Пелин беше отстранен от изборния процес и отведен от органите на реда. Той е давал указания на хората как и за кого да гласуват и дори се е позволявал да гласува вместо тях.

Скандалното му поведение е заснето от членове на секционната комисия. Наблюдател на балотажа е подал сигнал до РИК - Кърджали. Вече е образувано и бързо производство срещу Мехмет Мехмет за нарушаване на тайната на вота. Неговите функции до края на изборният ден са делегиране на секретаря на секцията.

Али Кемал, секретар на избирателна секция в с. Пелин: "Имаше полиция, защото нашият председател постоянно отиваше там да гласува с хората. Постоянно го предупредих да не отива да гласува с хората. Той постоянно цял ден стоя там и подадохме сигнал. - Този човек какво правеше, председателят какво казваше на хората, които гласуват? - Да гласува например определена партия. Казваше името на кандидата."

В кърджалийските села Мост и Черешица изборният ден започна на тъмно след авария в трафопост. От комисиите си помагали с фенерчета за да обезпечат гласуването, а машините в две от секциите работели на батерии. В други две гласували изцяло с хартия.

Ася Тодорова, председател на СИК - с. Мост: "Ние контактуваме с РИК, те задействаха нещата, казаха, че ще вземат решение и като знаем нали от обучението, че батериите ще издържат поне до един час. Включихме си ги и всичко си разпределихме за работа както трябва, дори си подготвихме и хартиени бюлетини."

Подобен проблем имаше и в пет пазарджишки села.

Илия Пашов, председател на 27 СИК - Мало Конаре: "Проблемът със самото електрозахранване е от вчера следобед заради паднал стълб, доколкото разбрах. Повредата беше отстранена, после тока пак спря, днес по обяд пак имаше прекъсване за около десетина минути, но всичко вече е нормално. продължаваме си гласуването с машина."

По-висока избирателна активност спрямо първия тур отчитат в Кърджалийско. В село Казаците гласуват във фургон, но само до обяд 15 пъти повече избиратели отидоха до урната.

Мариета Томова, с. Казаците: "Миналият път за сравнение имахме 2 гласа сега имаме вече 30, така че с по-висока избирателна активност, но явно лошото време е причина да изчакваме." Албена Бачева председател на секция в Джебел: "За момента има 120 гласа. 119 беше за целия ден миналата седмица. Домомента сме минали бройката."

От Районната избирателна комисия в Кърджали отхвърлиха два сигнала за нерегламентирана агитация досега.

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров