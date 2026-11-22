Със заповед на кмета на Община Ловеч Страцимир Петков е обявен тридневен траур от днес по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил, съобщиха от местната администрацията.

„В продължение на четвърт век - от избирането му за Ловчански митрополит през 2001 г., дядо Гавриил отдаде своите сили, мъдрост и сърце за духовното възраждане на Ловчанска епархия. Под неговото архипастирско ръководство бяха възстановени редица света обители, издигнати бяха нови храмове, сред които и величественият катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в сърцето на Ловеч, а вярата, просветата и добротворството намериха своята здрава опора в обществото ни“, се казва в съобщението.

От общинската администрация посочват също, че особено значим и непреходен остава приносът му за просветата и възпитанието на младото поколение със създаването в Ловеч на първото в страната частно православно основно училище „Св. Седмочисленици“.

„За жителите на община Ловеч митрополит Гавриил ще остане пример за смирение, родолюбие и безрезервна обич към хората. Неговото благословение, мъдри съвети и бащинска грижа съпътстваха всяко добро начинание в нашия град и оставиха трайна, светла диря в историята на Ловеч“, се казва още в съобщението.

След края на неделната служба в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ бе отслужена панихида за митрополит Гавриил. На сградата на Ловчанската митрополия, където владиката живееше в последните 25 години, бе спуснато черно знаме в негова памет.