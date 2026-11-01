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Рекордно ниска избирателна активност в Буковлък - защо хората не отидоха до урните?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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рекордно ниска избирателна активност буковлък хората отидоха урните
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Рекордно ниска избирателна активност в Буковлък - каква е причината хората да не отидат до урните?

След седмица се връщаме отново в крайния квартал на Буковлък, където Митко с прякор Кучкаря твърдеше, че получил оферта да продаде гласа си за 50 евро.

„Правят далаверите, дават по 50 евро, казаха да гласувам на тоя номер, но аз казвам: „Не ща, бегай.“

Днес срещата ни с Митко е различна – страхува се да говори и гони екипа ни.

„Минаха полицаите, пак го държат.“

„Бегайте, хората идваха да ни приберат. Махайте се.“

Брат му казва, че голямото семейство на Митко изкушава купувачите на гласове.

Кирил Георгиев: „Гласовете по избори, те са си група голяма – 6–7 човека, така че си взимат, те си имат уговорка с хората.“

За да не се стигне до напрежение в квартала, пристига полиция. Това обаче не респектира местните. Напротив. Илийчо Бечев директно заявява, че чака пари, за да заведе семейството си да гласува.

Илийчо Бечев: „Като кажат, че дават, и ние отиваме. Ние сме осем човека тука. Те взимат по 50, 100 хиляди лева и ни лъжат, че ще ни дадат, и ни черпят 10 евро и пия бира.“

Без финансов стимул вотът за Илийчо губи смисъл.

Илийчо Бечев: „Ако дават пари, поне по 20, да пием, да сложим една маса.“

Златко Бенов: „То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам – за президентските избори никой не дава пари. Никой няма да гласува, току-що го обсъдихме това.“

В Буковлък имат и обяснение защо на избори масово гласовете са за една кандидатура или партия.

„Има вътрешна работа, те си подкупват вътре гласовете, самите бюлетини си ги написват. Ей това е – корумпирана държава, какво да ти кажа.“

Малко под 20% беше избирателната активност в Плевенска област на първия тур.

#България избира президент #президентски избори 2026 #Буковлък #ниска избирателна активност

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