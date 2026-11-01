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Изкуството като отражение на живота: Как в старозагорското село Гранит пазят културата?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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В старозагорското село Гранит читалището навършва 100 години. Галерия „Гранит“, която местните наричат най-добрата селска галерия, вече 20 години представя различни изложби – както на художници, родени в селото, така и на творци, получили признание у нас и в чужбина. Галерията се помещава в читалище „Христо Ботев“, основано през 1926 година.

Пенка Делчева – секретар на читалище „Христо Ботев“: „Изкуството идва в село Гранит. Вратите на читалището са отворени за всички. Искам да внуша на хората, че красотата все още съществува и че не всичко е пари.“

Пенка Делчева приема за своя мисия да отвори вратите на изкуството в малкото населено място. Въпреки трудностите тя е убедена, че е направила най-добрия избор – да събуди интереса към културата. В тази нелека задача ѝ помагат и хора, които вече са напуснали село Гранит, но продължават да милеят за родното си място.

Пенка Делчева – секретар на читалище „Христо Ботев“: „Трудно е хората да разберат, че тук ще има галерия, че вече има галерия или че изобщо трябва да има галерия. Но тъй като в село Гранит са родени девет художници, решихме да организираме изложба с техни творби. Борихме се галерията да съществува, защото имаше и противници, които отричаха тази идея и казваха, че тя не е необходима.“

Сега по стените на галерията са изложени творбите на известния художник Тоню Цанев, който днес твори в родното си село Гранит. В изложбата „Човек на ¾ век“ са представени различни периоди от приключението, наречено живот, с подчертано внимание към българското село, хората, бита и ароматите на детството.

Тоню Цанев – художник: „Това е приключение. Тръгваш по един път и не знаеш къде ще те отведе той. Все едно тръгваш да търсиш Елдорадо, Тилилейските планини или планините на Вълчан войвода. Това е изкуството за мен. Може би и трите не съществуват, но ние продължаваме да ги търсим. Щом имам двете си ръце и боите, нищо не ми липсва."

Тоню Цанев – художник: "Самите изложби, които правя, ме радват, защото една изложба е като сватба. Тази със сладоледа ми е любима – напомня ми за детството, когато продавах сладолед в Чирпан с триколка."

В силата на изкуството вярва и австрийката Трауде Ценц. Преди осем години тя се премества от Виена в село Гранит, търсейки спокойно място за творческата си душа.

Трауде Ценц – творец: „Природата и хората тук много ми помагат. Обожавам тъмнината в това село вечер. Във Виена не е така – тук сетивата ми си почиват. Обожавам природата и това е една от основните причини да бъда тук. Изкуството трябва да идва от душата.

Трауде Ценц – творец: "Хората са много любезни, всички се познаваме. Харесвам атмосферата и вече имам приятели. Аз създавам изкуство от предмети, които намирам – дърво, памук, коприна, различни тъкани. Влагам в творбите си всичко, което открия. От всяко нещо може да се създаде изкуство.“

Да разпространява доброто – това е желанието, което провокира Антония Маринова да доведе изкуството в село Гранит. Тя организира изложби в местната галерия, за да може изкуството да достигне до всички.

Антония Маринова – организатор на изложби: „Поех вълната, за да продължим да създаваме и разпространяваме изкуство, което да достига до хората и да дава възможност на много млади творци да бъдат част от художествения живот в Гранит."

Антония Маринова – организатор на изложби: "Тази галерия има живот, тя не е просто галерия. Изкуството намира място навсякъде, независимо в коя точка на света се намираш. Когато артистът е готов и няма егото да каже: „Но това не е голямата софийска галерия, не е световна, не сме Париж“, тогава разбираш, че Гранит е центърът на България. Тук е най-старото дърво в Европа."

Обединени от общата кауза – да вдъхват живот на малкото населено място и да поддържат жив духа му, будителите на село Гранит вярват, че пробуждането на сетивата е възможно, стига да има желание.

Пенка Делчева - секретар на читалище „Христо Ботев“: „Има смисъл. Изкуството винаги има смисъл, то възпитава.“

Антония Маринова - организатор на изложби: „Изкуството е отражение на живота, но същевременно дава надежда да видим един друг свят, който често остава скрит за човека.“

Вижте повече във видеото

#село Гранит #Денят на народните будители #Стара Загора #изложба

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