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Видин отново с най-високата избирателна активност в страната на балотажа до момента

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА
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Отново най-високата избирателна активност до момента във Видин. С каква мотивация хората отиват до урните и има ли нарушения в изборния ден?

И на балотажа областта се оказва лидер по отношение на желаещите да упражнят правото си на глас. Към 11.00 часа е отчетена активност от 8,7%, за сравнение на първи тур за същия период от време беше отчетена активност от 8,12 на сто.

Въпреки тези числа, не може да се каже, че към този момент пред секционните комисии има опашка от желаящи да гласуват.

Напротив, председател на секционна комисия ни разказва, че до 12.00 часа в неговата секция са гласували само от трима души.

Слаб интерес има и в квартал "Нов път". Както знаете, традиционно преди избори кварталът е обект на полицейски операции, свързани с купен вот. На този етап няма данни за купен вот.

Местните хора разказаха, че живеещите в квартал "Нов път" вече са заминали в чужбина, където търсят препитание и работа.

Анжела Веселинова, член на СИК:

- Спрямо първи тур по-ниска ли е до този час?

Почти еднаква, бих казала. Почти еднаква е, с тази разлика, че на миналия тур до 11.00 часа нямахме никой гласувал, а сега имаме трима."

Александър: "Хората повечето, на 90%, от махалата не са си по домовете, те са по света, щото тука няма работа, няма препитание просто, всеки си е намерил препитанието някъде в Германия, Финландия, Австрия, по целия свят."

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов

#най-висока избирателна активност #Видин #гласуване

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