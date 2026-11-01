Изборният ден във Видин започна без сериозни нарушения

Изборният ден във Видин започна нормално и без сериозни нарушения.

Сутринта само една машина не е стартирала, но след намеса на техник проблемът е бил отстранен. На първия тур в два протокола бяха открити несъответствия между машинните гласове и броя на гласувалите хора. Тогава секционните комисии нямаха официално обяснение за проблема.

От ЦИК призоват за стриктно спазване на инструкциите при машинен вот. Оттам посочват още, че сред най-честите причини за неотчитане на гласа са преждевременното изваждане на картата или издърпването на разписката преди звуковия сигнал.

Миналата неделя до урните отидоха малко над 22% от имащите право на глас жители на Видинска област.

Вижте прякото включване на Тихомир Игнатов