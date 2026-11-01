Четири контейнера дрейфуват в Черно море край Бургас, възможно е да са от потъналия „Contship Jet“

Корабни контейнери, свободно дрейфат източно от Бургас. Те са най-вероятно от потъналия „Contship Jet“. Има ли опасност от сблъсък и замърсяване на водата?

Четири свободно плаващи контейнера са забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив. В официална информация на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, публикувана в системата за управление на корабния трафик контейнерите са установени тази сутрин в 10.55 часа българско време. В съобщението се посочва, че те дрейфуват в морето, като представляват потенциална опасност за корабоплаването. Към мореплавателите е отправено предупреждение да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.

Засега е ясно и точното им местоположение. Няма и информация откъде са паднали контейнерите и какъв товар има в тях. Възможно е те да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Припомням, че според институциите в част от контейнерите на потъналия кораб има “битова химия, литийно-йонни батерии, запалими газове и течности и други опасни вещества.”

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