БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Четири контейнера дрейфуват в Черно море край Бургас, възможно е да са от потъналия „Contship Jet“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Корабни контейнери, свободно дрейфат източно от Бургас. Те са най-вероятно от потъналия „Contship Jet“. Има ли опасност от сблъсък и замърсяване на водата?

Четири свободно плаващи контейнера са забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив. В официална информация на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, публикувана в системата за управление на корабния трафик контейнерите са установени тази сутрин в 10.55 часа българско време. В съобщението се посочва, че те дрейфуват в морето, като представляват потенциална опасност за корабоплаването. Към мореплавателите е отправено предупреждение да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.

Засега е ясно и точното им местоположение. Няма и информация откъде са паднали контейнерите и какъв товар има в тях. Възможно е те да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Припомням, че според институциите в част от контейнерите на потъналия кораб има “битова химия, литийно-йонни батерии, запалими газове и течности и други опасни вещества.”

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#Contship Jet #четири контейнера #Бургас

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ