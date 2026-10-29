Образуваха досъдебно производство заради нападението над контейнеровоза „Contship Jet“

Военно-окръжна прокуратура - София образува досъдебно производство за нападението над кораба „Contship Jet“ в Черно море, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът е станал в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс, третиращ нарушаването на правилата на международното право за водене на война.

Досъдебното производство е образувано с постановление от 29 октомври 2026 г. на наблюдаващ прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София за престъпление по чл.415, ал.1 от Наказателния кодекс за това, че през октомври 2026 г. в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, в нарушение на правилата на международното право за водене на война, уредени в параграф 67, параграф 41 и параграф 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море, е заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война - нападение с дрон над моторен кораб „Contship Jet“, плаващ под флага на неутрална държава Либерия и намиращите се на борда екипаж и товар.

С оглед мащаба и спецификата на случая разследването е поверено на военен следовател от Военно-окръжна прокуратура - София.

Заради извънредната ситуация и факта, че оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой у нас, са предприети спешни действия по разследването като е възложено на Регионална служба „Военна полиция“ – Варна незабавно провеждане на разпити на моряците на място в морската столица.

Ще бъдат изяснени детайли около собствеността на плавателния съд, вида на превозвания в него товар, състава на екипажа, пътувал на кораба, маршрута на движение, както и пълният обем на нанесените щети.