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Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Чете се за: 01:12 мин.
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Прецедент в Пловдив, обявен за мъртъв избирател се появи пред урните и пожела да гласува.

Според данните от ГРАО, мъжът бил починал между двата тура на президентския вот.

След като избирателят се легитимирал, станало ясно, че има техническа грешка в избирателните списъци и той бил допуснат да упражни правото си на глас.

"Колегите от ЦИК са установили, че това лице, което е отбелязано в избирателния списък като починало е същото лице, което се явява лично пред тях. Грешката е просто при заличаването на друго лице, което в действителност е починало, отразено е на грешен ред в избирателния списък".

"Човекът постоя тука. Дадохме му стол, защото той възрастен човек и при такава новина... Но добре, че се оказа човекът с чувство за хумор, пошегувахме се малко така, решихме го проблема".

Вижте повече в прякото включване на Деница Торньова

#България избира президент #избирател #починал

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