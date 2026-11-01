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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Каква е избирателната активност в район „Студентски“ на втория тур?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БТА
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Изборният ден в София протича спокойно, като до момента са постъпили само две жалби за агитация. В столичния район „Студентски“ в някои секции пред изборните помещения се образуваха опашки – необичайна гледка за президентски избори.

Например в 50-та секция, в която са регистрирани 764 избиратели, вече са гласували над 200 души, а още 40 са упражнили правото си на глас с декларации. Студентите могат да гласуват със студентските си книжки, дори ако не са регистрирани в София. В 51-ва секция право на глас имат 707 души. До момента са гласували 220, а още 50 са упражнили правото си на глас с декларации.

- Решават повече от половината да не гласуват.

- Вие как си го обяснявате?

- По-добре питайте тези, които не гласуват. Аз гласувам.

- Винаги ли гласувате?

- Ами, старая се, да. Независимо къде съм да гласувам.

- Успявам да се прибера и до родния си град, но сега така се случиха нещата, че съм тук и ще гласувам.

- Засега горе-долу има еднаква активност, но днес сутринта беше по-ниска заради времето, беше дъждовно. Сега мисля, че броят на гласувалите е приблизително еднакъв, а очакваме засилване следобед, както обикновено.

Лошото време и дъждът от сутринта вероятно са накарали повече хора да излязат да гласуват в следобедните часове. Към момента София отчита различна тенденция спрямо останалите градове. Докато в страната на места избирателната активност се повишава, в столицата се наблюдава спад спрямо първия тур. По последните официални данни към 11.00 часа в 23-ти избирателен район активността е 6,43% при 7,54% на първия тур. В 24-ти район тя спада от 5,7% на 4,54%. Именно там е отчетено и най-голямото намаление – с 1,16 процентни пункта.

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова

#президентски избори 2026 #гласуване #Студентски град

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