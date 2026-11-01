Белчо Горанов: България трябва да си върне позициите в световната борба

Българската борба трябва да възстанови авторитета си на международната сцена и да продължи да печели отличия от най-големите първенства. Това заяви Белчо Горанов, член на ръководството на Българската федерация по борба с президент Тодор Ангелов, в интервю по време на световното първенство в Астана.

Горанов изрази задоволство от представянето на националния отбор и надежда за още успехи до края на шампионата.

"Трябва да се гордеем с момчетата. Дотук представянето ни е повече от добро. Надявам се оттук нататък медалите да са при нас. Нека побеждават и печелят“, заяви той.

Представителят на федерацията даде висока оценка и на организацията в Казахстан, като подчерта популярността на борбата в страната и отличните условия за подготовка на младите състезатели.

Особен акцент в интервюто беше международната програма „Be Fair“, разработена по идея на Горанов и представена пред етичната и правната комисия на международната федерация.

Инициативата е насочена към възпитаването на младите борци в дух на феърплей и спазване на правилата преди, по време и след състезанията.

"Много е важно да подчертая - преди, по време и след състезанията, защото понякога неприятни инциденти се случват именно след приключването на схватките“, обясни Горанов.

По думите му програмата трябва да започне да се прилага в световен мащаб през следващата година, а в по-дългосрочен план се предвижда логото ѝ да присъства върху състезателните трика на големите форуми.

Горанов коментира и необходимостта България да възстанови влиянието си в международните структури на борбата.

"Трябва да имаме лоби в международните структури, нещо, което със сигурност ни липсва. След кончината на господин Ценов направихме няколко крачки назад. Сега трябва да си възвърнем тези позиции“, подчерта той.

Сред целите на новото ръководство е България отново да има представители в бюрото на международната федерация, както и по-широко участие в отделните комисии.

Горанов увери, че атмосферата в националния отбор е положителна и отношенията между състезателите и ръководството са изградени върху взаимно доверие.

"Без да преувеличавам, мога да кажа, че атмосферата е приятелска. Отношението ни към състезателите е изключително топло и получаваме същото от тях. Това беше и нашата цел“, сподели той.

След световното първенство федерацията ще насочи усилията си към подготовката за следващия сезон, олимпийските квалификации, осигуряването на бюджет и привличането на спонсори.