БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%

Белчо Горанов: България трябва да си върне позициите в световната борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Борба
Запази

Членът на ръководството на Българската федерация по борба отчете доброто представяне на националите в Астана, представи международната програма "Be Fair“ и очерта приоритетите пред новото управление

белчо горанов българия върне позициите световната борба
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската борба трябва да възстанови авторитета си на международната сцена и да продължи да печели отличия от най-големите първенства. Това заяви Белчо Горанов, член на ръководството на Българската федерация по борба с президент Тодор Ангелов, в интервю по време на световното първенство в Астана.

Горанов изрази задоволство от представянето на националния отбор и надежда за още успехи до края на шампионата.

"Трябва да се гордеем с момчетата. Дотук представянето ни е повече от добро. Надявам се оттук нататък медалите да са при нас. Нека побеждават и печелят“, заяви той.

Представителят на федерацията даде висока оценка и на организацията в Казахстан, като подчерта популярността на борбата в страната и отличните условия за подготовка на младите състезатели.

Особен акцент в интервюто беше международната програма „Be Fair“, разработена по идея на Горанов и представена пред етичната и правната комисия на международната федерация.

Инициативата е насочена към възпитаването на младите борци в дух на феърплей и спазване на правилата преди, по време и след състезанията.

"Много е важно да подчертая - преди, по време и след състезанията, защото понякога неприятни инциденти се случват именно след приключването на схватките“, обясни Горанов.

По думите му програмата трябва да започне да се прилага в световен мащаб през следващата година, а в по-дългосрочен план се предвижда логото ѝ да присъства върху състезателните трика на големите форуми.

Горанов коментира и необходимостта България да възстанови влиянието си в международните структури на борбата.

"Трябва да имаме лоби в международните структури, нещо, което със сигурност ни липсва. След кончината на господин Ценов направихме няколко крачки назад. Сега трябва да си възвърнем тези позиции“, подчерта той.

Сред целите на новото ръководство е България отново да има представители в бюрото на международната федерация, както и по-широко участие в отделните комисии.

Горанов увери, че атмосферата в националния отбор е положителна и отношенията между състезателите и ръководството са изградени върху взаимно доверие.

"Без да преувеличавам, мога да кажа, че атмосферата е приятелска. Отношението ни към състезателите е изключително топло и получаваме същото от тях. Това беше и нашата цел“, сподели той.

След световното първенство федерацията ще насочи усилията си към подготовката за следващия сезон, олимпийските квалификации, осигуряването на бюджет и привличането на спонсори.

"България доскоро беше сериозна сила в борбата. Надявам се да си върнем позициите и да печелим още медали. В никакъв случай няма да загърбваме и детско-юношеския спорт“, категоричен беше Белчо Горанов.

Свързани статии:

Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата, време е за спокойствие и обединение
Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата, време е за спокойствие и обединение
Бронзовият медалист от световното първенство в Астана призна, че е...
Чете се за: 04:25 мин.
#Световно първенство по борба в Астана #Белчо Горанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
1
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
2
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
3
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
6
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Други спортове

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
Шамил Мамедов: Има върху какво да работя Шамил Мамедов: Има върху какво да работя
Чете се за: 01:52 мин.
Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата, време е за спокойствие и обединение Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата, време е за спокойствие и обединение
Чете се за: 04:25 мин.
Жега, проблеми с канализацията и транспортен хаос на Младежките олимпийски игри Жега, проблеми с канализацията и транспортен хаос на Младежките олимпийски игри
Чете се за: 03:30 мин.
Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно
Чете се за: 04:15 мин.
Мартин Петров и Кирил Милов в предаването "Арена спорт" Мартин Петров и Кирил Милов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ