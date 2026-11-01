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Шамил Мамедов: Има върху какво да работя

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Спорт
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Българският национал допусна поражение в спора за бронза на световното по борба.

Шамил Мамедов
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Шамил Мамедов не успя да спечели медал на световното първенство по борба в Астана. Българският национал допусна поражение в спора за бронза срещу Рахман Амазуд от Иран с 4:5 в категория до 65 килограма. За Мамедов това беше първо световно като представител на България. Ето както каза той в интервю за БНТ.

„Това беше моят първи световен шампионат за България. Не премина лошо, но малко не ми достигна да се класирам на финал. Бях готов и за бронз, но не успях да донеса медал. Има върху какво да работя“, каза Мамедов.

Той коментира и борбата си на полуфиналите срещу представителя на Армения.

„Беше много спорна схватка. 1:1 беше, след това по-малко от минута преди края ми дадоха още едно наказание за пасивност и аз не успях да взема други точки и да се класирам за финал“, каза Мамедов.

„С иранеца също се получи интересна схватка. Той е действащ световен шампион. Там също малко не ми достигна, успях да взема точки в края, но малко не ми достигна и загубих 4:5“, добави борецът.

Мамедов сподели и мнението си за 19-годишния американец, който триумфира в категорията.

„Да, видях го. Млад американец, удиви света. Бори се много добре на цялото първенство. Много силен борец. Категорията ни е много силна. Има много добри борци и всяка година се появяват нови таланти“, завърши Мамедов.

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#Световно първенство по борба в Астана #Шамил Мамедов

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