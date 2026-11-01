В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“

Днес честваме Деня на народните будители. Празникът започва своята история през 1922 г., като в периода 1945 – 1992 г. е прекъснат. По традиция на този ден се връчва наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ на Нов български университет. Тази година отличието се присъжда на режисьора Явор Гърдев.

Десет години наградата отличава хората, които пазят паметта, обогатяват културата и движат обществото напред. Явор Гърдев прави живи идеите, на които проф. Богданов посвети живота си: свободата на духа и отговорността на културата към обществото, мотивира се журито.

Особено място за отличието заема международният проект „Вакханки“ по Еврипид, с премиера в Античния театър в Епидавър. Театърът напомня своята роля на коректив и обединител.

Явор Гърдев, режисьор: "Театърът винаги е имал такава функция, още от възникването му в Древна Гърция. Той си е политическа институция, като второ НС. Разликата със законодателния орган е в това, че театърът обсъжда свободно въпросите на личността и обществото и взаимоотношенията, не само ги регулира."

А за днешния празник Явор Гърдев отправя послание: „Да обърнем внимание на качеството на будността.“