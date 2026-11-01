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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Денят на балотажа: За кого гласуваха политиците?

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Премиерът и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев каза, че е гласувал президентската институция да продължава да бъде стожер на държавността, националната идентичност и обществената воля за справедливост.

Румен Радев, министър-председател: „Гласувах за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура. Да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с убеденост“.

Премиерът определи кампанията като недостойна, компроматна и кална и заяви, че това пречи на кандидатите да изложат вижданията си.

Проблем с картата затрудни гласуването на лидера на ГЕРБ. Наложи се комисията да му съдейства.

Борисов коментира ниската избирателна активност.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Аз ще отговоря с думите на самия Румен Радев. Ниската избирателна активност - хората не вярват на управляващите, че корупцията и неспазването на законите са причина за това. Това са негови думи, които цитирам през годините. Език мой, враг мой. Каквото е говорил през годините, абсолютно същото важи и за него“.

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев призова в Деня на будителите гражданите да бъдат будни и да гласуват без страх.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Демократична България“: „Избираме президент за следващите 5 години на България. 5 години, в които в целия свят ще се случат много неща и ни трябва проевропейски президент, който гледа към Европа и иска България да е с Европа. И в тази връзка в последните часове имаме изключително голяма активност по отношение на купуването на гласове.“

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев каза, че ниската избирателна активност е вот на недоверие към икономическата политика на правителството.

Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“: „Лъжата, която господин Радев каза, че криел бюджета, защото преговарял с ЕК за социалните разходи, беше опровергана от самата Европейска комисия. Крайно време е да сложим край на лъжите и да гласуваме за президент, който ще бъде истински коректив“.

Румен Радев, министър-председател: „Ще бъде внесен тези дни. Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев. Повярвайте ми, не е лесно“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов каза, че е гласувал, защото смята, че политиците трябва да дават личен пример.

Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“: „Аз днес за първи път в живота си не гласувах за, а срещу. Това, което се случи на предишните избори – на първия тур и сега на втория тур, е, че на практика с отказа на една част от политическите сили да дебатират помежду си те отказаха голяма част от хората да отидат да гласуват“.

Във Facebook председателят на парламента Михаела Доцова съобщи, че е гласувала за последователността и държавността. Към момента няма информация дали лидерът на ДПС е гласувал.

#Бойка Борисов #избори на 1 ноември #Михаела Доцова #Асен Василев #Ивайло Мирчев #Костадин Костадинов #балотаж #избори за президент #Румен Радев

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