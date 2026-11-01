Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството
Всички български граждани много внимателно да помислят колко български младежи са пострадали от войната в Украйна и колко български младежи са пострадали от наркотици през последните 5 години. Крайно време е да проветрим президентството. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като гласува в родния си град Хасково.
"Девет години видяхме какво може единият от кандидатите преди това, два мандата в Европарламента, навърши пенсионна възраст миналата седмица. Мисля, че е време да отиде в заслужен отпуск", каза Василев.
снимка: БТА
Василев коментира и темата за бюджета за следващата година, който предстои да бъде представен другата седмица:
"Вчера изтече срокът по закон да бъде представен бюджета пред българските граждани. Той беше скрит, защото в него има изключително притеснителни неща. Знаете, че по общите данни, които са подадени, има над 2 милиарда евро допълнителни данъци, които се очакват да бъдат събрани. И само 50 милиона евро по-малки разходи. Крайно време е да сложим край на лъжите и да гласуваме за президент, който ще бъде истински коректив и ако се опитат да бръкнат в джоба на българските граждани и да прокарат противоконституционни разпоредби, ще ги спрем."