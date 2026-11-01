Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Всички български граждани много внимателно да помислят колко български младежи са пострадали от войната в Украйна и колко български младежи са пострадали от наркотици през последните 5 години. Крайно време е да проветрим президентството. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като гласува в родния си град Хасково.

"Девет години видяхме какво може единият от кандидатите преди това, два мандата в Европарламента, навърши пенсионна възраст миналата седмица. Мисля, че е време да отиде в заслужен отпуск", каза Василев.

снимка: БТА

Василев коментира и темата за бюджета за следващата година, който предстои да бъде представен другата седмица: