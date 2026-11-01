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Костадин Костадинов: За първи път в живота си не гласувах за, а срещу политическия елит

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Снимка: БТА
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За първи път в живота си не гласувах за, а срещу политическия елит. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов след като упражни своето право на глас във Варна.

"Аз днес за първи път в живота си, не гласувах за, а срещу. И в интерес на истината, това е нещо, което трябва сериозно да ни накара да се замислим всички, които се занимаваме с политика. Защото всъщност това, което се случи на първия тур и сега на втория тур е, че на практика, с отказа на една част от политическите сили да дебатират помежду си, те отказаха една голяма част от хората да отидат да гласуват. Гласувах, защото смятам, че ние трябва да дадем личен пример и аз съм готов да нося такава отговорност. Но истината е, че една голяма част от българския политически елит със своята политика на практика фалира демокрацията в България", каза Костадинов.

#президентски избори 2026 #„Възраждане“ #Костадин Костадинов

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