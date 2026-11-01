Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност

Румен Радев определи предизборната кампания като "изключително недостойна и кална". Това заяви премиерът пред журналисти, след като упражни правото си на глас.

„Не съм забелязал нещо по-различно. Гласувах президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки превратностите в политическата конюнктура. Гласувах за президентска институция, която да продължи да бъде стожер на държавността, националната идентичност и обществената воля за справедливост. И най-вече да продължи да очертава европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, знания и убеденост“, заяви той.

Снимки: БТА

По думите му кампанията е била белязана от компромати, а това пречи на нормалния политически диалог и на възможността кандидатите да представят своите идеи и виждания. Радев изрази надежда, че обществото ще си направи равносметка преди следващите избори и няма да бъде толерантно към политици, партии и медийни сайтове, които разпространяват компромати.

„Така не може да има политически диалог. Така не могат кандидатите – било то за президент, за парламент или за местната власт – да изложат своите виждания. Всичко се превърна в някакви кални борби“, подчерта той.

Попитан кога ще бъде внесен държавният бюджет, Радев отговори, че това ще се случи в следващите дни.