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Тодор Неделев отправи посмъртно обещание към Илиян Филипов

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Спорт
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Полузащитникът обеща на Филипов, че със съотборниците си ще върнат Ботев Пловдив там, където му е мястото.

Ботев Пловдив Монтана Тодор Неделев
Снимка: Startphoto.bg
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Легендата на Ботев Пловдив – Тодор Неделев, благодари на убития собственик на клуба Илиян Филипов за целия му принос през годините.

Според Неделев именно бизнесменът е изградил стадиона и „спасил отбора в най-трудния момент“. Той обеща на Филипов, че със съотборниците си ще върнат Ботев там, където му е мястото.

„Благодаря ти за всичко, което направи за мен и за нашия любим Ботев! Ти беше истински ботевист и за теб този клуб не беше просто бизнес, а твоя кауза. Изгради нашият дом Колежа и спаси отбора в най-трудния момент. Даваше всичко от себе си до последно, имаше големи планове и искаше Ботев да е там, където му е мястото… На върха! За мен ти не беше просто шеф, а истински приятел…Един достоен мъж и човек, който винаги спазваше думата си! Ти изпълни моята мечта да се върна в Ботев, а аз и целият отбор ще дадем всичко от себе си за да изпълним твоята. Ще ми липсват разговорите ни и всички щастливи моменти заедно…Ще те запомня така, винаги усмихнат и с чувство за хумор. Почивай в мир, Бос! Ще ни липсваш…“, пише Неделев в социалните мрежи.


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#Тодор Неделев

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