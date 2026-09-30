Димитър Бербатов се срещна с деца в Спортното училище в Пазарджик

Бербатов сподели с младите спортисти и децата моменти от своя професионален път и говори за предизвикателствата по пътя към успеха.
Бившият нападател на Байер (Леверкузен), Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Монако Димитър Бербатов се срещна с деца и ученици в Пазарджик, ден преди да се качи на сцената на театър „Константин Величков“ в града, за да представи спектакъла си „Бербатов: Разкодиране“.
Голямата българска футболна звезда гостува на Спортното училище в Пазарджик, където разговаря с ученици, които вече преследват своите мечти чрез спорта, както и с деца от детска градина „Калина Малина“.
Бербатов сподели с младите спортисти и децата моменти от своя професионален път и говори за предизвикателствата по пътя към успеха.
Той подчерта още, че всеки сам трябва да избере какво да прави в този живот и пожела на децата да го намерят.
Учениците имаха възможност да задават въпроси на бившия футболист, а децата от детска градина "Калина Малина".
"Срещите с децата преди спектаклите ме карат да се чувствам отговорен, да бъда още по - концентриран и дисциплиниран, да показвам как съм стигнал до моя личен успех", каза Бербатов.