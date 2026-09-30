Димитър Бербатов се срещна с деца в Спортното училище в Пазарджик

Бившият нападател на Байер (Леверкузен), Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Монако Димитър Бербатов се срещна с деца и ученици в Пазарджик, ден преди да се качи на сцената на театър „Константин Величков“ в града, за да представи спектакъла си „Бербатов: Разкодиране“.

Голямата българска футболна звезда гостува на Спортното училище в Пазарджик, където разговаря с ученици, които вече преследват своите мечти чрез спорта, както и с деца от детска градина „Калина Малина“.

Бербатов сподели с младите спортисти и децата моменти от своя професионален път и говори за предизвикателствата по пътя към успеха.

"Дали си спортист или не, важно е да си добър човек. Характерът е най - важното, което ще ти помогне в трудните моменти, през които всеки от нас минава. Дисциплината, труда и постоянство - това са трите неща, които трябва да запомните", обърна се към присъстващите Бербатов.

Той подчерта още, че всеки сам трябва да избере какво да прави в този живот и пожела на децата да го намерят.

Учениците имаха възможност да задават въпроси на бившия футболист, а децата от детска градина "Калина Малина".