Оставиха в ареста мъж, задържан с близо 2 кг хероин в Поленица

42-годишният мъж, задържан при специализирана полицейска операция в село Поленица, остава в ареста. Окръжният съд в Благоевград му е определил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Акцията е проведена на 3 октомври от криминалисти на Районното управление в Сандански.

При проверка на къща в селото, обитавана от 42-годишния мъж, полицаите извършили претърсване на втория етаж.

Там са открити около 1,98 килограма пресовано кафяво вещество, разпределено в четири пакета. Намерени са още електронна везна и парична сума. Направеният полеви тест е реагирал положително за хероин.

Разследването по случая продължава.