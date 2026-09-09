Тръмп поздрави "Алтернатива за Германия" за победата на изборите в Саксония-Анхалт

Американският президент Доналд Тръмп поздрави "Алтернатива за Германия" за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия "набира сила", предаде ДПА.

"Уау! Популистката партия в Германия току-що преживя наистина голяма нощ", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл, имайки предвид регионалните избори в неделя.

"Алтернатива за Германия" и нейните привърженици са уморени от "абсолютно ужасните имиграционни правила" в Германия, заяви Тръмп. "Те са във възход и няма да търпят повече", написа той.

Тръмп завърши публикацията си с възклицанието "MGGA!!!", което явно означава "Make Germany Great Again" ("Да направим Германия отново велика") – игра на думи с неговия девиз "Да направим Америка отново велика", известен като "MAGA".

В изборната нощ Тръмп вече сподели в Трут Соушъл изображение на прогнозата за регионалните избори в Саксония-Анхалт.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, се смята, че "Алтернатива за Германия" поддържа по-тесни връзки с Вашингтон от всякога. Съпредседателката на партията Алис Вайдел описа Тръмп като пример за подражание след завръщането му в Белия дом, а представители на формацията пътуваха до Вашингтон за встъпването му в длъжност.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с Вайдел в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари миналата година. На конференцията Ванс предупреди, че изключването на популистките партии и изграждането на политически "защитни стени" крие риск от пренебрегване на волята на милиони избиратели. Изказването му предизвика полемика по онова време и породи критики от страна на много германски политици.

През втория си мандат Тръмп води политика на масови депортации и твърд подход спрямо мигрантите. Президентът републиканец неведнъж е критикувал германската политика в областта на убежището и миграцията, отбелязва ДПА.