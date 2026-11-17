Арсенал и вратарят Давид Рая се споразумяха да подпишат нов договор, съобщава The Athletic във вторник.

31-годишният световен и европейски шампион с испанския национален отбор и ръководството на лондонският клуб постигнаха принципно споразумение за парафиране на дългосрочен контракт.

Рая е с Арсенал от 2023 година, а настоящото му споразумение с английския шампион изтича в края на сезон 2027-2028. През настоящата кампания той е изиграл 10 мача, като е допуснал пет гола.