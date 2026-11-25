В Ямбол бе учреден клуб по ръгби - един от най-популярните и зрелищни спортове в света. Той ще носи името Тунджа Ямбол.

Идеята е на Джона Хендерсън – състезател с ямболски корени и местен организатор на инициативата, с подкрепата на Българската федерация по ръгби. Президентът Людмил Димов и генералният секретар Павел Велков проведоха среща с ръководството на общината и кмета Валентин Ревански и представиха своите виждания и планове за подпомагане на новия клуб и изграждане на ръгби център в града.

Джона Хендерсън има опит в националните отбори на България и желание да допринесе за популяризирането на спорта в града, с който е свързан чрез своите корени.

"Подкрепата за ръгбито е продължение на усилията на Община Ямбол да създава условия за развитието на много и различни спортове. Наред с утвърдените клубове Общината съдейства и за нови спортни инициативи, които дават на децата, младите хора и възрастните повече възможности да спортуват в своя град", написаха от община Ямбол на официалния си сайт.

В рамките на посещението са били предложени и разгледани два общински терена, подходящи за изграждането на бъдещия ръгби център.

След приключване на процедурата по регистрация предстои новоучреденият клуб да стане член на БФ Ръгби, а след това и да бъде вписан в регистъра на Министерството на младежта и спорта.

"Българската федерация по ръгби приветства инициативата и изразява своята готовност за организационна, експертна и методическа подкрепа за развитието на ръгбито в Ямбол.

Ново начало, нов клуб, нови възможности за развитието на българското ръгби!

Успех в начинанието! Добре дошли в българското ръгби семейство!", написаха от централата в профила си в социалните мрежи.