Седем призови места спечелиха състезателите на ямболските клубове „Диана“ и „Дамполис“ в надпреварата по спортно ориентиране за купа „Стрелите на Диана“ в Ямбол. Наред със спортните успехи събитието привлече и около 50 деца, които се включиха в специално организирано предизвикателство в центъра на града.

Заместник-кметът на Ямбол Васил Александров поздрави участниците и организаторите по време на церемонията по награждаването пред сградата на общината. Той благодари за отличната организация и изрази удовлетворение от големия брой млади хора, които се занимават със спорт, като поздрави победителите за заслужените отличия.

Близо 200 състезатели от 23 клуба от цялата страна премериха сили в два спринтови етапа в градска среда. Първият се проведе в ж.к. „Хале“, със старт и финал при Основно училище „Любен Каравелов“, а вторият обхвана централната градска част. Участниците откриваха контролни точки с помощта на карта, като сами избираха маршрута между тях. Крайното класиране беше определено от общото време в двата спринта.

Ямбол беше представен от около 30 ориентировачи, които завоюваха две първи, три втори и две трети места.

При момичетата до 10 години победителка стана Миа Георгиева от „Диана“ – Ямбол, а Стефани Динева от „Дамполис“ – Ямбол, се класира втора. Третото място зае Кристина Йорданова от „Туида“ – Сливен. При момчетата в същата възрастова група първи завърши Диман Василев от „Туида“ – Сливен, следван от съотборника си Дарин Йорданов и Филип Вергиев от „Странджа“ – Бургас.

Две отличия за ямболските клубове донесе надпреварата при момчетата до 12 години. Победител стана Явор Михайлов от „Сърнена гора“ – Стара Загора, следван от Велизар Динев от „Дамполис“ – Ямбол и Тодор Панайотов от „Диана“ – Ямбол. При момичетата първите две места заеха представителките на „Трапезица-1954“ – Велико Търново Яна Маркова и Михаела Михайлова, а трета се класира Михаела Стоянова от „Странджа“ – Бургас.

Във възрастовата група до 14 години Калоян Митев от „Сини камъни“ – Сливен, оглави класирането при момчетата. Втори завърши Николай Данчев от „Трапезица-1954“ – Велико Търново, а третото място спечели Деко Димитров от „Диана“ – Ямбол. При момичетата първа се нареди Алекс Димитрова от „Сини камъни“ – Сливен, следвана от Данаила Мицова от „Трапезица-1954“ – Велико Търново и Диляра Низамиева от „Истрос“ – Русе.

Сред юношите до 16 години най-добър общ резултат постигна Виктор Гочков от „НСА-Сивен“ – София. След него се класираха Кристиян Петков от „Трапезица-1954“ – Велико Търново и Димитър Гълъбов от „Компас-1994“ – Хасково. При девойките победата беше за Мартина Койнова от „Туида“ – Сливен, второто място зае Йоана Николова от „Странджа“ – Бургас, а третото – Михаела Маджарова от „Сърнена гора“ – Стара Загора.

При девойките до 18 години единствената участничка беше Виляна Стоянова от „Диана“ – Ямбол, която завърши успешно двата етапа и зае първото място.

В елитната надпревара при мъжете победител стана Апостол Атанасов от „Трапезица-1954“ – Велико Търново. Втори се нареди Димитър Русев от „Компас крос“ – Русе, а трети – Георги Мицов от „Трапезица-1954“ – Велико Търново. При жените първото място спечели Мая Недялкова от „Компас крос“ – Русе. Людмила Димова от „Дамполис“ – Ямбол завърши втора, а Мария Дикова от „Трапезица-1954“ – Велико Търново допълни призовата тройка.

При мъжете на 35 и повече години начело завърши Ивайло Величков от „Туида“ – Сливен, втори е Петър Полупъков от „Браун тим“ – Велико Търново, трети - Чавдар Събев от „Сини камъни“ – Сливен. Сред жените в тази възрастова група първа се класира Полина Павлова от „Странджа“ – Бургас, следвана от Йоана Христова от „Мазалат“ – Севлиево и Теодора Пасева от „Истрос“ – Русе.

Състезателите на „НСА-Сливен“ – София заеха първите две места при мъжете на 45 и повече години – Веселин Михов спечели надпреварата, а Антон Гочков завърши втори. Трети се нареди Георги Банов от „Сини камъни“ – Сливен. При жените в същата възрастова група победителка стана Кремена Иванова от „Странджа“ – Бургас, пред Виолета Пенкова от „Бачо Киро-94“ – Дряново и Анета Новакова от „Сини камъни“ – Сливен.

Първото място при мъжете на 55 и повече години беше за Александър Атанасов от „Трапезица-1954“ – Велико Търново. Втори се класира Милко Станев от „Орлово гнездо 19“ – Казанлък, а трети – Стефан Вампоров от „Вариант 5“ – Търговище. При жените в тази възрастова група с валиден общ резултат от двата етапа завършиха Милка Радева от „Мазалат“ – Севлиево, която зае първото място, и Павлина Митева от „Чумерна-83“ – Елена, класирала се втора.

Сред мъжете на 65 и повече години победата спечели Кольо Тодоров от „Компас“ – Раднево. След него се наредиха представителите на „Сърнена гора“ – Стара Загора Петър Илчев и Георги Вачев.

В отворената категория Open най-добре се представи Петър Стратиев-младши от „Компас-1994“ – Хасково. Второто място зае Светослав Георгиев от „Сини камъни“ – Сливен, а трета завърши Живка Господинова от „Компас“ – Раднево.

Паралелно със състезанието около 50 деца се включиха в предизвикателството за ученици, деца и родители, организирано от Община Ямбол, Превантивно-информационния център и Клуба по спортно ориентиране „Диана“. Два маршрута – детски и ученически, дадоха възможност на участниците да се запознаят отблизо със спортното ориентиране, което съчетава движение на открито, наблюдателност и логическо мислене.

Организатори на купа „Стрелите на Диана“ бяха Клубът по спортно ориентиране „Диана“ – Ямбол, и Спортният клуб по ориентиране „Сини камъни“ – Сливен, със съдействието на Община Ямбол и подкрепата на Българската федерация по ориентиране. Инициативата за състезанието е на младите ориентировачи от „Диана“, подкрепени от ветераните на клуба.