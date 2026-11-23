Напрежението между Люис Хамилтън и Шарл Льоклер във Ферари продължава да нараства, след като двамата отново се сблъскаха на пистата по време на Гран при на Лас Вегас във Формула 1. Ръководителят на италианския отбор Фредерик Васьор не скри разочарованието си и предупреди, че подобни ситуации повече не могат да бъдат допускани.

Инцидентът се случи 12 обиколки преди финала, когато двамата съотборници се бореха за шестата позиция. Льоклер опита изпреварване от вътрешната страна на седмия завой, но се стигна до контакт с болида на Хамилтън, който се завъртя.

Стюардите определиха монегаска за виновен и му наложиха наказание от десет секунди. В резултат Льоклер завърши на десетото място, докато седемкратният световен шампион финишира седми.

Това беше поредният сблъсък между пилотите на Ферари след напрегнатите ситуации в Монца и Мексико Сити по-рано през сезона.

"За втори път в последните три състезания между нашите пилоти се случва нещо неприемливо. Това не може да продължава. Изпратихме много ясно послание и на двамата в Бразилия, а днес по време на състезанието им напомнихме да мислят за отбора, когато се борят помежду си“, заяви Васьор.

Французинът призна, че динамиката на надпреварата в Лас Вегас не е позволявала на отбора просто да замрази позициите на двамата състезатели. Според него обаче те е трябвало да подходят с повече внимание и уважение един към друг.

"Нашите пилоти трябваше да се справят със ситуацията по различен начин, както направиха други съотборници пред тях и зад тях. Шарл знае, че допусна грешка, и се извини, но това не променя резултата“, добави ръководителят на Ферари.

Васьор изрази разочарованието си и от факта, че други отбори са успели да проведат многобройни битки между собствените си пилоти, без това да доведе до инциденти.

"Всички останали отбори успяваха да се изпреварват по 20 пъти по време на състезанието. Антонели и Ръсел, Пиастри и Норис, дори Исак Хаджар изпревари Макс Верстапен. Не можете да си представите разочарованието ми, но още повече това на всички хора в отбора“, коментира той.

Непосредствено след финала Васьор е извикал Льоклер на разговор, като призна, че срещата е преминала по-скоро като едностранно изказване.

"Това не беше дискусия. Аз говорих! Той се извини и разбира ситуацията, но резултатът остава. Можеш да кажеш, че си допуснал грешка и съжаляваш, но грешката вече е направена“, обясни французинът.

Ръководителят на Ферари потвърди, че предстои нова среща с двамата пилоти, на която ще бъдат обсъдени случилото се и евентуалните последващи мерки.

Проблемите между Хамилтън и Льоклер не са новост. Само три седмици по-рано Васьор трябваше да се намесва след техен сблъсък в първата обиколка на Гран при на Мексико Сити, който вероятно е лишил Ферари от възможността за двоен успех. Тогава последвалият разговор между двамата е изглеждал като успешно разрешаване на напрежението.

След новия инцидент отново се появиха въпроси дали Ферари трябва да въведе по-строги правила за битките между съотборниците. Самият Хамилтън вече е настоявал за по-ясни указания, но Васьор смята, че основният проблем не е липсата на регламент, а отношението между пилотите.

"Не става въпрос за правила. Какво друго можеш да направиш, освен да уважаваш съотборника си? Трябва да поемаш по-малко рискове, когато се бориш с него. Не можеш да запишеш всичко това на хартия. Те просто трябва да действат професионално“, категоричен беше французинът. "Днес поведението беше непрофесионално“, завърши Васьор.

Новото напрежение идва в заключителната част на втория сезон, в който Хамилтън и Льоклер са съотборници във Ферари. Предстоящият разговор с ръководството ще бъде пореден опит да се предотвратят нови инциденти, които струват ценни точки на италианския тим.