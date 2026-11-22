Макс Верстапен продължава силната си серия във Формула 1, след като спечели Гран При на Лас Вегас и записа четвърти успех в последните шест състезания. Нидерландецът триумфира за трети път в кариерата си в Града на греха след динамична надпревара с множество размени на лидерската позиция.

Четирикратният световен шампион на няколко пъти отстъпваше първото място, но всеки път успяваше да си го върне. В крайна сметка той пресече финалната линия с аванс от 0.639 секунди пред Ландо Норис. Трети завърши Оскар Пиастри, който стартира от 17-ата позиция заради наказание.

Четвъртото място зае Андреа Кими Антонели, следван от Пиер Гасли, Франко Колапинто и Люис Хамилтън. Последните позиции в топ 10 бяха за Карлос Сайнц, Джордж Ръсел и Шарл Льоклер.

Успехът на Верстапен в Лас Вегас му позволи да увеличи преднината си пред Люис Хамилтън в битката за второто място в генералното класиране до 37 точки. Джордж Ръсел е на още три пункта зад британеца. Лидер в шампионата остава Антонели с 402 точки, а Верстапен е втори с изоставане от 98 пункта.

При конструкторите Ферари направи още една крачка към осигуряването на второто място. „Черните кончета“ вече имат 517 точки и водят със 77 пред Ред Бул два кръга преди края на сезона. Макларън заема четвъртата позиция с 431 пункта, докато Мерцедес е начело с 666 точки.

Следващият кръг във Формула 1 е още през идната седмица с Гран при на Катар. Състезателният уикенд на пистата „Лусайл“ ще премине в традиционния формат, без спринтово състезание, каквото имаше в последните три издания на надпреварата.