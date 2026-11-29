Българинът Владимир Зографски се нареди на 28-о място във втория старт от Световната купа по ски скок на голямата шанца в Рука (Финландия).

Талантът от Самоков, който вчера беше 20-и в първото състезание, завърши със 191.3 точки, след като постигна опити от 129.0 метра в първия кръг и 116.0 във втория.

В квалификацията по-рано днес Зографски се нареди 24-и със 120.4 точки и скок от 131.5 метра.

Победител стана австриецът Щефан Ембахер, за когото това е трета победа за сезона. Той записа 269.4 точки след скокове от 138.5 и 138.0 метра. Втори и трети са съотвено Исак Андреас Лангмо (Норвегия) с 266.4 точки (146.0 и 132.0) и Ян Хьорл (Австрия) с 262.4 (137.0 и 138.0).

В класирането за Световната купа след четири старта начело е Щефан Ембахер с 345 точки. Зографски е на 29-а позиция с 18.