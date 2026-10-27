Наре от Армения спечели 24-тото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“ в Малта

13-годишната Наре спечели детския песенен конкурс „Евровизия“ с песента „BOO!“. Така тя донесе на Армения и обществената ѝ телевизия AMPTV трета победа след триумфите през 2010 и 2021 г.

ДАРА, победителката в песенния конкурс „Евровизия 2026“, избрана от БНТ да представи България, пък беше специален гост в програмата.

Тя и миналогодишната победителка в детското издание на конкурса Лу Делуз от Франция изпълниха своите песни Bangaranga и Ce Monde по време на паузата, докато се брояха гласовете. Така двете за първи път излязоха заедно на една сцена.

Наре очарова милиони зрители по целия свят по телевизията и онлайн с изпълнение, което оглави класирането с 202 точки в края на зрелищното 150-минутно шоу.

10-годишният Лукас Паулано от Испания получи 184 точки и се класира на 2-ро място с песента Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero).

12-годишният Алек от Франция, който изпя Comment Tu Vas?, се класира на 3-то място със 165 точки.

В ежегодния конкурс за талантливи млади изпълнители на възраст от 9 до 14 години участваха радио- и телевизионни оператори, членове на Европейски съюз за радио и телевизия (EBU), от 16 държави. Конкурсът беше организиран от Малтийския обществен оператор (PBS) и се състоя на живо в Малтийския център за панаири и конгреси (MFCC) в Та’ Кали.

Наре е на 13 години и е от Ереван. Тя започва да пее още в ранна възраст и е участвала в мюзикъли, телевизионни предавания и някои от най-популярните музикални проекти в Армения. Тя беше избрана да пее за страната си измежду над 100 кандидати след прослушвания в Ереван. Песента „BOO!“ е написана от Лилит Навасардян, Григор Киокчян, Ник Егибян, Мартин Мирзоян и Ануш Тер-Гукасян.

За разлика от обществените оператори, спечелили песенния конкурс „Евровизия“ за възрастни, победилите на детското издание на конкурса, не са длъжни автоматично да бъдат домакини на събитието през следващата година. Домакинството за следващото издание ще бъде определено идните седмици.

24-тото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“ беше координирано от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и организирано от PBS под постоянния слоган на конкурса „Обединени от музиката“.

Общо 48 млади изпълнители, представляващи 16 обществени радио- и телевизионни оператори, пяха и танцуваха на живо пред публика от около 4000 фенове и милиони зрители по целия свят.

Творческата тема на шоуто беше „Феста“, вдъхновена от традицията на селските фестивали в Малта. Сценичната архитектура, осветлението и детайлите пресъздаваха познатите образи на фестата, а MFCC се превърна в „Евровизия Феста Вилидж“.

Шоуто започна с парад на знамената на участващите държави и изпълнители, като водещите изпяха „RamDamDiriDam“. Изпълнителите от 16-те участващи държави също изпяха заедно „Join the Festa“, докато се преброяваха гласовете.

Зрителите от 16-те участващи държави и още 178 държави и територии помогнаха за определянето на победителя, като гласуваха онлайн на JESC.tv, където всеки зрител можеше да гласува за до три песни.

Журита, съставени от трима експерти от музикалната индустрия и две деца на възраст от 10 до 15 години от всяка участваща държава, предоставиха 50 % от точките.

В онлайн анкетата бяха получени милиони валидни гласове, разделени на два кръга: един преди шоуто, въз основа на клипове с предварителни откъси, и втори, който започна след последното изпълнение на живо, позволявайки на зрителите да гласуват въз основа на това, което са видели на сцената.

Снимки: Corinne Cumming/EBU