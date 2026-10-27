БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни...
Чете се за: 01:10 мин.
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат...
Чете се за: 06:25 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наре от Армения спечели 24-тото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“ в Малта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
Още
Запази

ДАРА, победителката в песенния конкурс „Евровизия 2026“, избрана от БНТ да представи България, беше специален гост в програмата

наре армения спечели тото издание детския песенен конкурс bdquoевровизияldquo малта
Слушай новината

13-годишната Наре спечели детския песенен конкурс „Евровизия“ с песента „BOO!“. Така тя донесе на Армения и обществената ѝ телевизия AMPTV трета победа след триумфите през 2010 и 2021 г.

ДАРА, победителката в песенния конкурс „Евровизия 2026“, избрана от БНТ да представи България, пък беше специален гост в програмата.

Тя и миналогодишната победителка в детското издание на конкурса Лу Делуз от Франция изпълниха своите песни Bangaranga и Ce Monde по време на паузата, докато се брояха гласовете. Така двете за първи път излязоха заедно на една сцена.

Наре очарова милиони зрители по целия свят по телевизията и онлайн с изпълнение, което оглави класирането с 202 точки в края на зрелищното 150-минутно шоу.

10-годишният Лукас Паулано от Испания получи 184 точки и се класира на 2-ро място с песента Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero).

12-годишният Алек от Франция, който изпя Comment Tu Vas?, се класира на 3-то място със 165 точки.

В ежегодния конкурс за талантливи млади изпълнители на възраст от 9 до 14 години участваха радио- и телевизионни оператори, членове на Европейски съюз за радио и телевизия (EBU), от 16 държави. Конкурсът беше организиран от Малтийския обществен оператор (PBS) и се състоя на живо в Малтийския център за панаири и конгреси (MFCC) в Та’ Кали.

Наре е на 13 години и е от Ереван. Тя започва да пее още в ранна възраст и е участвала в мюзикъли, телевизионни предавания и някои от най-популярните музикални проекти в Армения. Тя беше избрана да пее за страната си измежду над 100 кандидати след прослушвания в Ереван. Песента „BOO!“ е написана от Лилит Навасардян, Григор Киокчян, Ник Егибян, Мартин Мирзоян и Ануш Тер-Гукасян.

За разлика от обществените оператори, спечелили песенния конкурс „Евровизия“ за възрастни, победилите на детското издание на конкурса, не са длъжни автоматично да бъдат домакини на събитието през следващата година. Домакинството за следващото издание ще бъде определено идните седмици.

24-тото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“ беше координирано от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и организирано от PBS под постоянния слоган на конкурса „Обединени от музиката“.

Общо 48 млади изпълнители, представляващи 16 обществени радио- и телевизионни оператори, пяха и танцуваха на живо пред публика от около 4000 фенове и милиони зрители по целия свят.

Творческата тема на шоуто беше „Феста“, вдъхновена от традицията на селските фестивали в Малта. Сценичната архитектура, осветлението и детайлите пресъздаваха познатите образи на фестата, а MFCC се превърна в „Евровизия Феста Вилидж“.

Шоуто започна с парад на знамената на участващите държави и изпълнители, като водещите изпяха „RamDamDiriDam“. Изпълнителите от 16-те участващи държави също изпяха заедно „Join the Festa“, докато се преброяваха гласовете.

Зрителите от 16-те участващи държави и още 178 държави и територии помогнаха за определянето на победителя, като гласуваха онлайн на JESC.tv, където всеки зрител можеше да гласува за до три песни.

Журита, съставени от трима експерти от музикалната индустрия и две деца на възраст от 10 до 15 години от всяка участваща държава, предоставиха 50 % от точките.

В онлайн анкетата бяха получени милиони валидни гласове, разделени на два кръга: един преди шоуто, въз основа на клипове с предварителни откъси, и втори, който започна след последното изпълнение на живо, позволявайки на зрителите да гласуват въз основа на това, което са видели на сцената.

Снимки: Corinne Cumming/EBU

#Дара #Детската Евровизия #евровизия

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
1
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година
3
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна...
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
4
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
На каква подкрепа стъпват Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа в неделя?
5
На каква подкрепа стъпват Илияна Йотова и Андрей Гюров преди...
Правителствената пресслужба за брифинга на премиера: Все още не е започнала предизборната кампания преди втория тур на вота
6
Правителствената пресслужба за брифинга на премиера: Все още не е...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Любопитно

Астрономи откриха три черни дупки в далечна галактика с помощта на телескопа "Джеймс уеб"
Астрономи откриха три черни дупки в далечна галактика с помощта на телескопа "Джеймс уеб"
Денят след изборите беше присъствен за учениците, но неучебен Денят след изборите беше присъствен за учениците, но неучебен
Чете се за: 03:20 мин.
Астрономи откриха в Космоса „драконово яйце" - ранен етап от раждането на масивна звезда Астрономи откриха в Космоса „драконово яйце" - ранен етап от раждането на масивна звезда
Чете се за: 03:25 мин.
Моли Карлсън е първата жена, скочила от свободно плаващ айсберг Моли Карлсън е първата жена, скочила от свободно плаващ айсберг
Чете се за: 00:32 мин.
Продадоха за 50 млн. евро непоказвана картина на Моне Продадоха за 50 млн. евро непоказвана картина на Моне
Чете се за: 00:55 мин.
Отличиха рубриката на "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина" Отличиха рубриката на "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина"
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба
Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, времето ще се влошава АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, времето ще се влошава
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
България е първа в ЕС по смъртни случаи по пътищата България е първа в ЕС по смъртни случаи по пътищата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Шефът на НСО за случая със Соня Колтуклиева: Видях грешки в нашите...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Бойко Рашков, Пламен Тончев и Асен Василев на разпит по делото...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Нидерландия бойкотира „Евровизия 2027“ заради участието...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Когато кравите летят: Летище Рига започва износ на живи животни по...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ