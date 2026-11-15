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Илияна Йотова се срещна с президента на Виетнам То Лам

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Отношенията на стратегическо партньорство между България и Виетнам са ориентирани към бъдещето, заявиха Илияна Йотова и То Лам

Илияна Йотова се срещна с президента на Виетнам То Лам
Снимка: Пресцентър на президентството
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Отношенията на стратегическо партньорство между България и Виетнам са ориентирани към бъдещето. Това беше общата позиция на държавния глава Илияна Йотова и президента на Социалистическа република Виетнам То Лам по време на двустранна среща по инициатива на виетнамската страна, съобщиха от пресцентъра на президентството.

Разговорът се проведе в рамките на посещението на Илияна Йотова в столицата на Камбоджа Пном Пен, където представлява България на ХХ Среща на върха на Международната организация на Франкофонията.

До ниво стратегическо партньорство отношенията между двете страни бяха издигнати при навършването на 75 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Виетнам през 2025 г. по време на визитата на ген. То Лам у нас.

Българският държавен глава и виетнамският президент изтъкнаха потенциала за сътрудничество в редица сфери, сред които икономиката, търговският обмен, отбраната. Акцент беше поставен и върху засилване на двустранните отношения в образованието, културата и високите технологии. Илияна Йотова отбеляза напредъка на България в развитието на изкуствения интелект, както и активната научна дейност на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Обсъдени бяха възможностите за съвместни проекти и изследвания в сферата на отбраната.

Тема на разговора беше и предстоящото посещение на заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и водена от него бизнес делегация през декември във Виетнам. Целта на посещението е да се реализира стратегическото партньорство, като се поставят основите на конкретни проекти и инвестиции, научна дейност и обучение на човешкия капитал.

Държавният глава отбеляза и сътрудничеството между двете държави като членове съответно на Европейския съюз и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

То Лам посочи здравата културна връзка между българския и виетнамския народ и припомни, че над 30 000 виетнамски граждани са получили висшето си образование у нас. Отбелязано беше, че интересът на виетнамците към българските университети е голям и днес.

Президентът на Виетнам отправи покана към Илияна Йотова да посети страната през следващата година. Това ще е висока оценка за двустранните отношения и ще даде тласък на развитието им, подчерта То Лам.

#Илияна Йотова #То Лам #камбоджа #Виетнам #президент

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