ЕС наложи санкции на близо 1600 представители на руския военнопромишлен комплекс

Външните министри на страните от ЕС одобриха днес най-мащабния досега пакет от санкции срещу руския военнопромишлен комплекс. Той обхваща 1569 души и компании, свързани с руската военна индустрия. В списъка са включени 826 компании и 743-ма техни изпълнителни директори.

Мерките са насочени към доставчици, които осигуряват ключови компоненти за руското производство на оръжия. Става дума за компании, които заедно имат годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряват работа на над 250 хиляди души.

Те доставят части за някои от най-модерните руски оръжейни системи, включително ракети, дронове и самолети. Сред тях са електронни компоненти и микрочипове, радари и комуникационно оборудване, както и технологии за авиацията, сателитните и ракетните системи. В списъка попадат също производители на експлозиви, боеприпаси, оптични и навигационни системи.

С новите санкции общият брой на хората и организациите, включени в европейските санкционни списъци заради руската агресия срещу Украйна, достига близо 4600.

ЕС наложи и санкции на още 77 души заради участието им в руските парламентарни избори през септември в окупираните украински територии.

Сред тях са 74 кандидати, участвали във вота в Донецка и Луганска област, Запорожка и Херсонска област, както и в Крим и Севастопол. Санкции са наложени и на трима членове на руската Централна избирателна комисия заради организацията на изборите.

Според ЕС провеждането на избори в окупираните украински територии нарушава международното право и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Всички санкционирани са със забрана за пътуване в ЕС, активите им на територията на Съюза се замразяват, а европейски граждани и компании нямат право да им предоставят средства или икономически ресурси.

През септември ЕС наложи санкции и на десет души заради подкрепа за репресиите срещу демократичната опозиция в Русия и действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона.