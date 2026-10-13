Роботът Робърт се включи в конференция за въздействието на изкуствения интелект (СНИМКИ)

Международна конф

еренция „Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции“, организирана от омбудсмана Велислава Делчева, се провежда в София.

"Изкуственият интелект навлиза вече в работата на публичните институции. Той отдавна е навлязъл в работата на частния бизнес и може да повлияе върху вземането на решения, от които зависят доходите ни, здравето, достъпът на хората до подкрепа и помощ. Затова трябва да знаем какви рискове създава и как да защитим гражданите, когато техните права са засегнати", каза омбудсманът Велислава Делчева при откриването на международната конференция.