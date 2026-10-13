Рефер от първа категория на УЕФА получи наряд за мача на Левски

Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи гостуването на Левски срещу НЕК Ниймеген във втория мач на „сините“ от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е насрочен за четвъртък, 15 октомври, от 22:00 часа българско време на стадион „Гофертщадион“.

Двата отбора ще търсят първите си точки в турнира, след като стартираха участието си със загуби. Българският шампион отстъпи с 0:1 пред РБ Залцбург, докато нидерландският тим претърпя тежко поражение с 0:5 при гостуването си на Ювентус.

Помощници на Агаев ще бъдат неговите сънародници Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а задълженията на четвърти съдия ще изпълнява Ингилаб Мамадов. За системата за видеоповторения ВАР ще отговаря хърватинът Иван Бебек.

Съдийски наблюдател на срещата ще бъде шотландецът Йън Робъртсън Брайнс, а делегат на УЕФА – белгиецът Стейн Хутсебо.

38-годишният Агаев има сериозен опит в мачове с българско участие както на национално, така и на клубно ниво. През 2024 година той ръководи двубоя между България и Танзания от турнира ФИФА Сериес в Баку, както и европейската квалификация между България и Черна гора в Разград, завършила със загуба за националния ни отбор.

Азербайджанецът е бил главен съдия и на срещата между Лудогорец и Сервет Женева през февруари 2024 година в Лигата на конференциите, в която българският шампион също претърпя поражение.

Агаев е в първа категория на УЕФА и от 2022 година получава наряди за мачове от груповата фаза на Шампионската лига.