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Рефер от първа категория на УЕФА получи наряд за мача на Левски

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Лига Европа
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Алияр Агаев ще ръководи гостуването на "сините" срещу НЕК Ниймеген.

Алияр Агаев
Снимка: БТА
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Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи гостуването на Левски срещу НЕК Ниймеген във втория мач на „сините“ от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е насрочен за четвъртък, 15 октомври, от 22:00 часа българско време на стадион „Гофертщадион“.

Двата отбора ще търсят първите си точки в турнира, след като стартираха участието си със загуби. Българският шампион отстъпи с 0:1 пред РБ Залцбург, докато нидерландският тим претърпя тежко поражение с 0:5 при гостуването си на Ювентус.

Помощници на Агаев ще бъдат неговите сънародници Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а задълженията на четвърти съдия ще изпълнява Ингилаб Мамадов. За системата за видеоповторения ВАР ще отговаря хърватинът Иван Бебек.

Съдийски наблюдател на срещата ще бъде шотландецът Йън Робъртсън Брайнс, а делегат на УЕФА – белгиецът Стейн Хутсебо.

38-годишният Агаев има сериозен опит в мачове с българско участие както на национално, така и на клубно ниво. През 2024 година той ръководи двубоя между България и Танзания от турнира ФИФА Сериес в Баку, както и европейската квалификация между България и Черна гора в Разград, завършила със загуба за националния ни отбор.

Азербайджанецът е бил главен съдия и на срещата между Лудогорец и Сервет Женева през февруари 2024 година в Лигата на конференциите, в която българският шампион също претърпя поражение.

Агаев е в първа категория на УЕФА и от 2022 година получава наряди за мачове от груповата фаза на Шампионската лига.

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#Алияр Агаев #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген #ПФК Левски София

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