Сблъсъци в Париж: Полицията използва сълзотворен газ и вода срещу демонстранти

Френската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстранти в края на ученически марш в Париж.

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Националните протести на гимназисти започнаха преди 4 седмици. Те са заради недостига на учители, пренаселените класни стаи и порутените училищни сгради. Протестите са подкрепени от студенти и профсъюзи. Над 161 000 души са демонстрирали по улиците на големите френски градове, според данни на Министерството на вътрешните работи. Последният етап от националното движение, призоваващо за по-големи инвестиции в образованието, е към своя край. Към него днес се присъедини и 23 годишната шведска активистка Грета Тунберг.