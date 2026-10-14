Кабинетът отпусна над 4,8 млн. евро за подготовката и провеждането на „Евровизия 2027“

Правителството одобри над 4,8 млн. евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Това е записано в решенията след днешното заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са предназначени за обезпечаване на подготовката и провеждането на конкурса според утвърдения график, включително за своевременното организиране на тестовото събитие и последващата техническа подготовка на зала „Арена Бургас“.

Бургас е избран от Българската национална телевизия (БНТ) и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за град домакин на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“, който ще се проведе през май 2027 г. Конкурсът е платформа за публична дипломация и утвърждаване на авторитета на страната като ключов партньор в европейското културно и медийно пространство. Провеждането му е стратегическа инвестиция с висока възвращаемост за страната домакин.

Реализирането на събитие от такъв мащаб изисква значителна организационна, логистична и техническа подготовка. Международният опит показва, че подготовката и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между обществената телевизия на държавата домакин, града домакин, както и правителството, което предоставя институционална координация, финансова подкрепа и осигурява сигурността и обществения ред.