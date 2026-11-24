40% от българите не одобряват кабинета „Радев“, сочат данни на социологическата агенция „Маркет Линкс“. Изследването е проведено сред 1005 души на възраст над 18 години чрез пряко лично интервю в цялата страна и онлайн анкета в периода 14–22 ноември 2026 г. Националното количествено проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“.

Недоверието към кабинета "Радев" остава по-високо от доверието. Предстоящият политически и обществен дебат по Бюджет 2027 се очертава като основен тест за управлението през следващите седмици при

ясно изразявано неодобрение към предложената финансова рамка на държавата.

Румен Радев остава единственият лидер с по-висок дял на доверие, отколкото недоверие. Следващите по рейтинг са Божидар Божанов, Костадин Костадинов и Радан Кънев. Общата тенденция през ноември е намаляване на недоверието към опозиционните лидери, без това да се превръща в доверие, заявяват от "Маркет ЛИНКС". Делян Пеевски е с най-високото недоверие - 90%, следван от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - 74,9%.

Нетният рейтинг на премиера Румен Радев се балансира около паритет между позитивните и

негативните нагласи. Доверието през ноември е 38% при 41% през октомври, но и недоверието се свива до 37% при 40% през предходния месец. Това показва, че отливът на доверие вече не се трансформира в недоверие, а основно в неопределеност, посочват от агенцията. За половин година Румен Радев е загубил 18

пункта доверие на фона на критичните нагласи по икономическите теми и с 38% е на най-ниското си ниво от години насам. Въпреки това той продължава да бъде партийният лидер с най-високото доверие и ключовият политически ресурс на управлението.

"Прогресивна България" остава категорично първа сила с 33% сред твърдо решилите да гласуват. Българските граждани дават почти три пъти по-голяма подкрепа от тази на втората политическа сила. След изборната победа на президента Илияна Йотова, управляващата партия показва известна консолидация.

ГЕРБ-СДС с 12%, "Продължаваме промяната" с 11% и "Демократична България" с 9% са с разлики в рамките на статистическите отклонения, което предполага, че всяка от тях може да се бори за второто място на евентуални предсрочни избори. ДПС и "Възраждане" остават около 5%.

Преструктурирането на опозиционното пространство продължава, но без ясен победител, заявявят от "Маркет ЛИНКС". Трите формации от средната група са практически изравнени и никоя от тях не успява да постигне значително по-висок резултат от другите две. Нерешилите за кого ще гласуват при евентуални предсрочни избори са 12%, а делът на посочилите друга партия намалява. Свиването на тези два сегмента подсказва, че част от разколебаните избиратели се връщат към познатите

формации след края на президентската кампания.