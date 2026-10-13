15 000 продадени билета за мача на ЦСКА с Монако



Организираните фенове на ЦСКА обявиха, че ще има шествие преди мача с Монако. По традиция то ще започне от площад „Иван Асен“, където феновете ще започнат да се събират в 17:00 часа.

От „Сектор Г“ припомнят, че вече 15 000 билета са продадени за откриващия двубой в Лига на конференциите, а целта е цифрата да се удвои в часовете до първия съдийски сигнал.

„В четвъртък започваме да се събираме в 17:00 часа на "Иван Асен", а не по-късно от 18:20 ще потеглим за Националния стадион. До момента сме продали малко над 15 000 билета, а вярваме, че в оставащите няколко дни до мача тази цифра ще се удвои. Ела на стадиона и бъди част от поредното червено шоу“, написаха от „Сектор Г“ в социалните мрежи.

Организираните фенове на ЦСКА вече обещаха, че ще има нова запомняща се хореография срещу френския гранд. За нейното нареждане ще бъдат нужни 100 човека, която ще я организират от 12:00 часа в Сектор "Г" на Националния стадион в чевтвъртък.