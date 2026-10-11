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Монако изпусна два гола аванс преди гостуването на ЦСКА в София

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Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
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Лидерът във френската Лига 1 завърши 2:2 с Тулуза, след като допусна два бързи гола през второто полувреме, а ПСЖ записа убедителна победа над Льо Ман

Монако изпусна два гола аванс преди гостуването на ЦСКА в София
Снимка: AP Photo
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Монако допусна разочароващо домакинско равенство 2:2 срещу Тулуза в среща от шестия кръг на френската Лига 1, само няколко дни преди гостуването си на ЦСКА в Лигата на конференциите. „Монегаските“ имаха комфортна преднина от два гола, но позволиха на съперника да се върне в двубоя и изпуснаха възможността да увеличат аванса си на върха в класирането.

Въпреки загубените две точки Монако остава лидер във френското първенство с актив от 14 точки, само една повече от втория Лил, който победи Льо Авър с 1:0.

Домакините започнаха активно срещата и още през първите 20 минути създадоха няколко отлични възможности. Сред тях беше и удар на Матис Детурб, който срещна напречната греда.

По-добрата игра на Монако даде резултат, когато Едан Диоп откри резултата след отлично подаване на Александър Головин. Френският полузащитник се възползва от асистенцията на руския национал и даде преднина на своя тим.

Малко по-късно Диоп отново се оказа в центъра на събитията, но този път в ролята на асистент. Той подаде към Матис Аблин, който реализира дебютното си попадение с екипа на Монако след трансфера си от Нант.

Така "монегаските“ изглеждаха напълно уверени в успеха, след като изградиха аванс от 2:0 и контролираха събитията на терена.

След почивката обаче Тулуза промени изцяло развоя на двубоя. Гостите получиха право да изпълнят дузпа след задържане от страна на Назиньо, а Каспер Тенгстедт беше точен от бялата точка и намали изоставането.

Попадението даде допълнителна увереност на гостите, които продължиха да атакуват. В 59-ата минута младият Сион Опон се възползва от подаване на Тенгстедт и реализира първия си гол за Тулуза, с което възстанови равенството за 2:2.

Допуснатите две попадения поставиха Монако в трудна ситуация, а домакините трябваше отново да търсят път към противниковата врата.

В заключителните 20 минути "монегаските“ увеличиха натиска, но така и не успяха да създадат достатъчно чисти положения. Част от атаките завършиха с неточни удари, а Фоларин Балогун опита да спечели дузпа, но без успех.

В добавеното време Тулуза дори можеше да стигне до пълен обрат. Томас Йоргенсен отправи опасен удар, но вратарят Лукаш Храдецки се намеси решително и предотврати още по-тежък развой за домакините.

Така Монако трябваше да се задоволи само с точка, въпреки че водеше с два гола и изглеждаше близо до убедителна победа.

Следващото предизвикателство пред френския тим е гостуването на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата ще се проведе на 15 октомври, четвъртък, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

За "армейците“ двубоят ще бъде сериозно изпитание срещу лидера във френското първенство. Равенството с Тулуза обаче показа, че Монако може да изпитва затруднения при задържането на преднина, въпреки силното си представяне в нападение.

Междувременно шампионът Пари Сен Жермен постигна домакинска победа с 3:1 над Льо Ман. Лукас Бералдо откри резултата от дузпа, но Луи Мафута изравни за гостите след почивката.

Наставникът на парижани Луис Енрике реагира с четири едновременни смени, които промениха хода на срещата. Хвича Кварацхелия върна преднината на домакините само две минути след появата си на терена, а Магнес Аклиуш оформи крайния резултат с първото си попадение за ПСЖ след трансфера от Монако.

Двубоят на "Парк де Пренс“ беше белязан и от напрежение по трибуните, свързано със студентските протести във Франция. След появата на протестен транспарант се стигна до сблъсъци с полицията и временно евакуиране на една от трибуните.

С победата ПСЖ събра 11 точки и заема петото място в класирането.

В останалите срещи ФК Париж отстъпи с 0:1 при гостуването си на Лориен, докато Брест разгроми Анже с 5:1. За победителите се разписаха Людовик Ажорке, Люка Тусар, Кени Лала, Мама Балде и Пате Мбуп, а почетното попадение за гостите беше дело на Проспер Питър.

#Лига 1 2026/2027 #ФК Тулуза #ФК Монако

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