Португалски арбитър ще ръководи ЦСКА - Монако

Португалският арбитър Жоао Гонсалвеш получи назначение от УЕФА за първия мач на ЦСКА в Лигата на конференциите. 34-годишният съдия от Порто ще ръководи домакинството на френския Монако в четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Цялата съдийска бригада за двубоя е от Португалия. Асистенти на Гонсалвеш ще бъдат Педро Рибейро и Тиаго Коща, а четвърти съдия е Жозе Беса. Главен ВАР-съдия ще бъде Андре Нарцизо, подпомаган от Елдер Малейро.

За съдийски наблюдател УЕФА е определила литовеца Гедминас Мажейка, докато делегат на европейската футболна централа ще бъде Йон Поалелунги от Молдова.