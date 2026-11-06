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ЦСКА ще посрещне Трабзонспор на новия си стадион

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Клубът е получил разрешение от УЕФА да приеме турския гранд на новото съоръжение.

ЦСКА стадион
Снимка: Официален сайт / cska.bg
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Отборът на ЦСКА ще посрещне Трабзонспор на стадион "Българска армия" в мач от основната фаза на Лигата на конференциите този месец. Клубът е получил разрешение от УЕФА да приеме турския гранд на новото съоръжение.

"Армейци, Първият европейски мач на ЦСКА на ст. "Българска армия" след реконструкцията ще е срещу Трабзонспор на 26 ноември! Днес УЕФА официално даде зелена светлина на 31-кратния шампион на България да домакинства на собствения си стадион в следващото изпитание на европейската сцена. Честито, армейци! Ще се видим у дома на 26 ноември", се казва в съобщението на ЦСКА.

Това ще бъде втори мач за "червените" на новия стадион след равенството 0:0 срещу Славия миналата седмица.

#ПФК ЦСКА София

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