Фелипе Луис: Монако не е фаворит срещу ЦСКА, очаква ни тежък мач

Треньорът на Монако Филипе Луис очаква сериозно изпитание за своя отбор в гостуването на ЦСКА от основната фаза на Лигата на конференциите. На пресконференцията преди двубоя бразилският специалист изрази уважението си към българския тим, подчерта силните му страни и заяви, че не приема френския състав за фаворит.

Наставникът на монегаските, които заемат първото място в Лига 1, акцентира върху амбицията на своите футболисти и значението на добрия старт в турнира.

„Разчитаме на амбицията. За нас е изключителна привилегия да играем в този турнир. Атмосферата е чудесна. Всички искат да играят. Имат огромно желание и отговорност да играят. За нас е много важно да започнем с победа в този турнир. Противникът има много добри играчи, но искаме да победим“, заяви Луис.

Бразилецът не пожела да поставя Монако в ролята на фаворит, въпреки доброто представяне на отбора във френското първенство.

„Не вярвам, че можем да бъдем считани за фаворит. Всеки е заслужил правото си да участва в този турнир. Познавам ЦСКА. Много труден отбор. Тук атмосферата е невероятна и играем като гост. Трябва да бъдем скромни, да играем на ниво и да се опитаме да спечелим“, коментира наставникът.

Луис обясни, че ще определи състава според моментното състояние на футболистите.

„Винаги водя допълнителни футболисти със себе си, както и млади играчи. Рано е за смени, ще видим утре как ще се развият нещата. Ще видим кои са в най-добро състояние и те ще играят, защото победата е най-важното нещо“, заяви специалистът.

Треньорът на Монако отдели специално внимание на нападателната мощ на ЦСКА.

„Отборът на ЦСКА има отлични играчи, както и опитни. Някои от тях са много опасни в атака. Имат отличен централен нападател и добри крила. Правят добри атаки. Смениха треньора, но с новия треньор обича да упражнява преса. Със сигурност ще бъде тежък и труден мач за нас“, каза Луис.

Бразилският специалист подчерта, че не прави разлика между турнирите и подхожда с еднаква сериозност към всяка среща.

„Всеки турнир е важен. В някои двубои могат да се правят ротации, но най-важното е да се запази високо равнище на игра. Ако приемем някой мач за несериозен, се сваля нивото. Към момента сме на високо ниво. Трябва да подходим с уважение. В бъдеще ще има мачове с по-добри отбори. Ако забавиш темпото, нещата се възстановяват много трудно“, обясни той.

Луис разкри и какво очаква от футболистите си на терена.

„Винаги искам едно и също нещо от играчите – да пресират и вкарат гол, защото това е част от нашата философия. Искаме да доминираме и затова трябва да пресираме“, добави наставникът.

В края на пресконференцията бе засегната и темата за Димитър Бербатов, който в кариерата си е играл както за Монако, така и за ЦСКА.